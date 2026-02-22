Live voetbal 6

Ongeregeldheden na Twente - Groningen, fakkels richting gezinnen

Ongeregeldheden na FC Twente - FC Groningen
Foto: © Tubantia
22 februari 2026, 16:59   Bijgewerkt: 17:08

De Mobiele Eenheid (ME) heeft zondagmiddag moeten ingrijpen na de wedstrijd tussen FC Twente en FC Groningen (2-1). Supporters van de bezoekende club uit het noorden zouden fakkels hebben gegooid richting fans van FC Twente, waarna de vlam in de pan sloeg. Dat meldt Tubantia.

FC Twente boekte een nipte zege op FC Groningen, dat daardoor voor de vijfde keer op rij verloor. Na afloop liepen de gemoederen buiten het stadion flink op. Volgens Tubantia voerde de ME charges uit om supportersgroeperingen van beide clubs uit elkaar te houden.

Het medium voegt daaraan toe dat Groningen-‘fans’ fakkels en andere projectielen gooiden in de richting van Twente-supporters, die op dat moment stonden te wachten op de trein. Tubantia-verslaggever Michel van Ballegooij schrijft op X dat ‘voornamelijk gezinnen’ slachtoffer waren van het wangedrag van de Groningen-aanhang.

RTV Oost spreekt van 'lichte onrust', waarbij de ME kort moest ingrijpen. "Volgens getuigen ter plaatse gooiden uitsupporters met vuurwerk naar supporters van FC Twente die over de fietssnelweg F35 huiswaarts keerden", is de lezing van het medium.

Politiehonden ingezet

De ME greep in bij supporters van de thuisclub om de afstand tot de Groningen-fans te vergroten. Ook aan de kant van de bezoekers moest worden opgetreden. “Daarbij werden meerdere honden ingezet”, schrijft Tubantia.

Op beelden die het medium deelt, zijn eveneens politiepaarden te zien. Inmiddels lijkt de rust rond De Grolsch Veste te zijn teruggekeerd. Beelden van Tubantia zijn via hier te zien.

Twente - Groningen

FC Twente
2 - 1
FC Groningen
Vandaag gespeeld om 12:15
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

