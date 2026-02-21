Ajax en NEC in evenwicht in Amsterdam, Nijmegenaren behouden derde plaats

N.E.C. blijft dankzij een 1-1 gelijkspel op bezoek bij Ajax de nummer drie van de Eredivisie. De Amsterdammers namen vlak voor rust de leiding door een treffer van , maar Darko Nejamsic tekende tien minuten in de tweede helft voor de verdiende gelijkmaker. Bij Ajax maakte Steven Berghuis in de slotfase na vier maanden absentie zijn rentree.

Bij Ajax debuteerde Maarten Paes onder de lat. De winteraanwinst nam de plaats over van Liverpool-huurling Vítezslav Jaros, wiens seizoen er vanwege een gescheurde kruisband op zit. Daarnaast keerde Owen Wijndal als linksback terug in het elftal, omdat ook Oleksandr Zinchenko dit seizoen eveneens niet meer in actie zal komen. Op het middenveld twee nieuwe namen ten opzichte van het duel met Fortuna Sittard van vorige week (4-1 winst): de van een ziekte herstelde Youri Regeer nam de plek van Jorthy Mokio 'op 6' weer over, Kian Fitz-Jim verving de niet fitte aanvoerder Davy Klaassen. Bij N.E.C. keerde Sami Ouaissa ten opzichte van het 1-1 gelijkspel tegen Sparta terug van een schorsing en nam Philippe Sandler zijn plek in de verdediging weer in, ten koste van Deveron Fonville. Ook Tjaronn Chery, die voor de vierde keer vader werd, was weer van de partij bij de Nijmegenaren.

Artikel gaat verder onder video

Ajax kreeg al na twee minuten een grote kans om de score te openen. Na een prima aanval via Rayane Bounida en Kasper Dolberg kon Fitz-Jim uithalen, maar Gonzálo Crettaz bracht met een geweldige reflex redding op zijn inzet. N.E.C. was wakker en nam het heft daarna langzaam maar zeker in handen. Na dik twintig minuten leek dat te resulteren in een voorsprong, toen Ouaissa van dichtbij raak prikte na een door Ajax-huurling Ahmetcan Kaplan teruggelegde vrije trap. VAR Clay Ruperti stelde na lang bestuderen van de beelden echter vast dat de Turkse verdediger in de aanloop naar de treffer buitenspel stond, en dus ging het feest niet door. Bryan Linssen dook even later na een inschattingsfout van Josip Sutalo plots op voor het doel, maar stuitte op Paes. Ajax stelde er aanvallend weinig tegenover, al was Dolberg er vlak na de kans van Linssen in de buurt van een treffer met een bal achter het standbeen na een voorzet van Owen Wijndal. Zijn inzet ging echter naast. Nadat Regeer een hoekschop van Kaplan nét voor de lijn had weten weg te werken, nam Ajax vijf minuten voor rust alsnog de leiding. Na balverlies van de door de Amsterdammers begeerde Kodai Sano kon Godts overnemen, de Belg vond in de volle zestien een gaatje en prikte de 1-0 in de korte hoek achter Crettaz. Daarmee was de ruststand direct bereikt.

Net als in de eerste helft was Fitz-Jim na rust de eerste die een doelpoging deed. Deze keer bracht Crettaz redding in de korte hoek. Daarna was het toch weer N.E.C. dat de touwtjes in handen nam. Paes wist een laag schot van Noé Lebreton klem te pakken. Even later bracht de debuterende doelman prima redding op een zwabberend schot van Chery. Uit de hoekschop die hij daarbij weggaf maakte Darko Nejamsic echter liggend de gelijkmaker: 1-1. De Nijmegenaren gingen daarna op zoek naar de voorsprong en kregen gelijk een aardige mogelijkheid, maar Ouaissa kopte een voorzet van Önal tegen de paal. Tegenvaller voor Ajax was het uitvallen van Dolberg, die na een uur spelen niet verder kon en werd afgelost door Wout Weghorst. Ook Mokio en Takehiro Tomiyasu maakten op dat moment hun entree, terwijl bij N.E.C. onder meer voormalig Ajax-speler Danilo mocht invallen. Vlak voor tijd kwam ook Steven Berghuis nog binnen de lijnen, hij maakte zo na vier maanden absentie zijn rentree bij Ajax. Beide elftallen kregen in de slotfase een aardige kans op de winnende. Godts schoot na een snelle Ajax-uitbraak echter voorlangs, terwijl Paes aan de andere kant goed redding bracht op een kopbal van Kaplan uit een corner. Daardoor werden de punten uiteindelijk gedeeld behoudt N.E.C. op doelsaldo de derde plaats in de Eredivisie.