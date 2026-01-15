Richard Hughes, sportief directeur van Liverpool, heeft een stokje gestoken voor de terugkeer van John Heitinga naar Anfield, zo weet het doorgaans betrouwbare Indykaila. Arne Slot zou zijn voormalig assistent graag opnieuw bij de staf hebben gehaald, maar kreeg daar dus geen toestemming voor. Ook Heitinga zelf gaf de voorkeur aan een terugkeer naar Liverpool.

Heitinga werd in de zomer van 2024 aangesteld als assistent van Slot bij Liverpool. De Nederlander maakte indruk in zijn eerste seizoen en was een gewaardeerd lid van de technische staf. Toch besloot de oud-verdediger afgelopen zomer om Anfield na een jaar achter zich te laten toen Ajax aanklopte, waarna hij hoofdtrainer werd in Amsterdam. Een gelukkig huwelijk werd dit niet en in november werd Heitinga op straat gezet.

Artikel gaat verder onder video

Donderdag maakte Tottenham Hotspur bekend dat Heitinga per direct aan de technische staf van Thomas Frank werd toegevoegd. De oefenmeester liet weten dat de oud-international zich voornamelijk zou gaan richten op het werken met de verdediging. Volgens Indykaila ging de voorkeur van Heitinga echter uit naar een terugkeer naar Liverpool.

Ook Slot wilde zijn voormalig assistent graag terug hebben, aangezien de verdediging van Liverpool sinds het vertrek van Heitinga niet meer zo sterk is als voorheen. Indykaila weet echter dat Hughes tegen de terugkeer van de oud-verdediger was. Hoewel de oorzaak achter het standpunt van de sportief directeur niet duidelijk is, stelt het X-account dat het een zorgelijk signaal is voor de toekomst van Slot in Noord-Engeland. Afgelopen zomer genoot de Nederlander namelijk nog onvoorwaardelijke steun van de bestuurder, die voor bijna 500 miljoen euro aan nieuwe spelers haalde.