Arsenal en Liverpool tonen verdedigende klasse en komen niet tot scoren in kraker

Arsenal en Liverpool hebben donderdagavond in het Emirates Stadium doelpuntloos gelijkgespeeld. Beide ploegen stonden gedurende de wedstrijd uitstekend te verdedigen, waardoor er nauwelijks kansen te noteren vielen.

Het Liverpool van Arne Slot begon op bezoek bij Arsenal met een flinke groep Nederlanders aan de wedstrijd; Virgil van Dijk, Cody Gakpo, Ryan Gravenberch en Jeremie Frimpong verschenen allen aan de aftrap. Bij de thuisploeg stond Jurriën Timber in de basis. De Engelse koploper begon goed aan de wedstrijd en zette de bezoekers in het eerste kwart van de wedstrijd onder flinke druk, maar dat leidde amper tot goede kansen. Liverpool kwam er nauwelijks aan te pas.

Toch was de eerste grote kans van de wedstrijd voor de ploeg van Slot. Na 27 minuten probeerde Conor Bradley om Frimpong diep te sturen, maar zijn bal kon worden onderschept door William Saliba. De Fransman speelde de bal vrij hard terug op de uitkomende David Raya, die daardoor met een zeer matige uittrap in de voeten van Bradley kwam. De rechtsback lepelde de bal subtiel over de doelman heen, maar zijn poging eindigde op de lat. In het vervolg van de eerste helft hield Arsenal het overwicht, maar slaagde het er nog altijd nauwelijks in tot kansen te komen.

Na de pauze was het Liverpool dat de wedstrijd controleerde, maar de regerend kampioen kwam nauwelijks door de defensie van de Londenaren heen. Arsenal probeerde het in de blessuretijd nog wel met een slotoffensief, maar kon Alisson Becker niet meer passeren. Daardoor eindigde de kraker in de Engelse hoofdstad in een doelpuntloos gelijkspel. De voorsprong van Arsenal op nummer twee Manchester City, dat een dag eerder gelijkspeelde tegen Brighton & Hove Albion (1-1), blijft zes punten. Liverpool blijft op de vierde plaats en ziet nummer vijf Brentford naderen tot twee punten. Bij de bezoekers zal het na afloop echter vooral gaan over Bradley, die in de blessuretijd met een ogenschijnlijk ernstige blessure per brancard van het veld moest.