Liverpool speelt na knotsgekke slotfase ook tweede wedstrijd van 2026 gelijk

Liverpool heeft na een knotsgekke slotfase op bezoek bij Fulham gelijkgespeeld: 2-2. Nadat Cody Gakpo de ploeg van Arne Slot in blessuretijd op voorsprong had gezet, zorgde Harrison Reed enkele minuten later schitterend voor de gelijkmaker.

Liverpool moest het op bezoek bij Fulham stellen zonder Hugo Ekitiké; de Fransman had een lichte hamstringblessure opgelopen. Omdat Alexander Isak met een gebroken been kampt, betekende dit dat Arne Slot koos voor Gakpo in de punt van de aanval. The Reds hadden in de openingsfase van de wedstrijd meer van de bal, maar het eerste gevaar kwam van de thuisploeg.

Artikel gaat verder onder video

In de zeventiende minuut stuurde Raul Jiménez Harry Wilson de diepte in. De Welshman schoot de bal vervolgens overtuigend langs Alisson Becker, maar de vlag ging omhoog. De VAR zag echter dat Virgil van Dijk buitenspel had opgeheven, waardoor de treffer toch telde: 1-0. In het vervolg van de eerste helft liet Liverpool nauwelijks meer wat zien. De grootste kans voor de ploeg van Slot was voor Gakpo, die uit een vrije trap tegen de paal kopte. Overigens had het er veel van weg dat hij hierbij buitenspel stond.

Na de pauze leek Liverpool in dezelfde lijn verder te gaan, maar tien minuten in de tweede helft dook Wirtz op voor de neus van Bernd Leno. De zomeraanwinst plaatste de bal in de hoek buiten bereik van zijn landgenoot, maar zag vervolgens de vlag omhoog gaan. Na een zeer lange VAR-check bleek Wirtz echter net achter zijn tegenstander te blijven, waardoor de gelijkmaker toch stond: 1-1.

Een kwartier voor tijd dacht Fulham weer op voorsprong te komen. Alisson kwam goed uit zijn doel nadat Jiménez de diepte in werd gestuurd, maar liet de bal vervolgens los. Wilson kreeg de bal in zijn pad en chipte deze over de sluitpost heen, maar raakte de lat. Voordat Jiménez de rebound binnen kon lopen, wist Van Dijk de bal nog net over de achterlijn te schieten.

In de blessuretijd leek Gakpo Liverpool de zege te bezorgen. Invaller Jeremie Frimpong kreeg de bal op de vleugel aangespeeld en legde een strakke voorzet over de grond bij de tweede paal, waar zijn landgenoot kon binnenlopen: 1-2.

Daarmee was het echter nog niet gedaan, want in minuut 97 was het Reed die op schitterende wijze voor de gelijkmaker zorgde. De middenvelder, die pas een paar minuten in het veld stond, schoot de bal van enorme afstand in de kruising.

Voor Liverpool was het alweer het tweede gelijkspel in evenveel duels sinds de jaarwisseling. Op nieuwjaarsdag kwam de ploeg van Slot in eigen huis niet verder dan 0-0 tegen Leeds United. Daarmee blijft de regerend kampioen wel op de vierde plaats staan.