Gakpo persona non grata na optreden tijdens Arsenal - Liverpool

Arsenal - Liverpool, Cody Gakpo
Foto: © Imago
Photo of Mingus Niesten Mingus Niesten
9 januari 2026, 12:02   Bijgewerkt: 12:17

Cody Gakpo ligt momenteel zwaar onder vuur bij Liverpool. De linksbuiten kon tegen Arsenal (0-0) opnieuw niet imponeren en krijgt van fans flinke onvoldoendes.

The Reds wonnen vorig seizoen de titel onder Arne Slot, maar zijn dit seizoen enorm weggezakt. Na het gelijkspel met Arsenal van donderdagavond bedraagt de achterstand op de koploper nog altijd veertien punten. En dat ondanks alle aankopen van afgelopen zomer (o.a. Alexander Isak, Hugo Ekitiké, Jeremie Frimpong) waar veel geld voor werd neergelegd.

Gakpo begon nog aardig aan dit seizoen, maar is vervolgens ver weggezakt qua niveau. En ook tegen Arsenal was de linksbuiten zeer onzichtbaar. De prestaties van Gakpo zijn voor veel fans een van de grote oorzaken voor de crisis bij Liverpool dit seizoen, ondanks zijn vijf doelpunten en drie assists. En met de 17-jarige Rio Ngumoha heeft de Nederlandse linksbuiten eigenlijk amper concurrentie, waar Slot maar vasthoudt aan zijn landgenoot.

Het komt beide Nederlanders op flinke kritieken te staan, maar vooral Gakpo is de laatste periode de kop van jut. Veel fans van de landskampioen vinden het onbegrijpelijk dat de Oranje-international donderdag negentig minuten mocht spelen en geven hem zeer lage beoordelingen. Sommige voetbalvolgers vinden zelfs dat Arne Slot bij Liverpool ontslagen moet worden op basis van zijn aanhoudende vertrouwen in Gakpo.

Jeremie Frimpong van Liverpool en Viktor Gyokeres van Arsenal

Arsenal en Liverpool tonen verdedigende klasse en komen niet tot scoren in kraker

James Milner in het shirt van Brighton & Hove Albion

Fraaie mijlpaal voor James Milner (40): routinier speelt 650ste Premier League-wedstrijd

Kevin Keegan

Engels voetbalicoon Kevin Keegan (74) heeft kanker

Cody Gakpo

Cody Gakpo
Liverpool
Team: Liverpool
Leeftijd: 26 jaar (7 mei 1999)
Positie: AM, A (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Liverpool
19
5
2024/2025
Liverpool
35
10
2023/2024
Liverpool
35
8
2022/2023
Liverpool
21
7

Stand Premier League 2025/2026

Premier League
GS
DS
PT
2
Man City
21
26
43
3
Aston Villa
21
9
43
4
Liverpool
21
4
35
5
Brentford
21
7
33
6
Newcastle
21
5
32

