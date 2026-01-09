ligt momenteel zwaar onder vuur bij Liverpool. De linksbuiten kon tegen Arsenal (0-0) opnieuw niet imponeren en krijgt van fans flinke onvoldoendes.

The Reds wonnen vorig seizoen de titel onder Arne Slot, maar zijn dit seizoen enorm weggezakt. Na het gelijkspel met Arsenal van donderdagavond bedraagt de achterstand op de koploper nog altijd veertien punten. En dat ondanks alle aankopen van afgelopen zomer (o.a. Alexander Isak, Hugo Ekitiké, Jeremie Frimpong) waar veel geld voor werd neergelegd.

Gakpo begon nog aardig aan dit seizoen, maar is vervolgens ver weggezakt qua niveau. En ook tegen Arsenal was de linksbuiten zeer onzichtbaar. De prestaties van Gakpo zijn voor veel fans een van de grote oorzaken voor de crisis bij Liverpool dit seizoen, ondanks zijn vijf doelpunten en drie assists. En met de 17-jarige Rio Ngumoha heeft de Nederlandse linksbuiten eigenlijk amper concurrentie, waar Slot maar vasthoudt aan zijn landgenoot.

Het komt beide Nederlanders op flinke kritieken te staan, maar vooral Gakpo is de laatste periode de kop van jut. Veel fans van de landskampioen vinden het onbegrijpelijk dat de Oranje-international donderdag negentig minuten mocht spelen en geven hem zeer lage beoordelingen. Sommige voetbalvolgers vinden zelfs dat Arne Slot bij Liverpool ontslagen moet worden op basis van zijn aanhoudende vertrouwen in Gakpo.

No way gakpo was 6.3 he was dreadful all night can't beat a man can't shoot can't do very much for being a left winger https://t.co/bCoC8X56zJ — willy smyth (@willylfc) January 9, 2026

Alisson - 7

Bradley - 7

Konaté - 8

VVD - 8

Kerkez - 9

Macca - 9

Szobo - 7

Gravenberch - 8

Wirtz - 7

Frimpong - 7

Gakpo - 1 — dan. (@danlfc44) January 9, 2026

Gakpo was the worst player on the pitch — WilTek_Global 🔌 (@WinnermanWills) January 9, 2026

Mate have you seen our front line? We only had gakpo who plays football in slow motion. If we had a striker we would’ve easily won — DanielLFC (@danielzaimw) January 9, 2026

But Gakpo is useless — jezushoz (@MarkBortiew) January 9, 2026

There we go again. You definitely are Slot. Gakpo deserves a 3. How many times did he give the ball away? And how come he didn’t convert Bradley’s rebound off the crossbar with no goalkeeper in the post? — KTB (@KTB37033674) January 9, 2026

I love Slot so much, like I know it deep down in me. I hate how he thinks, especially his Gakpo bias and blindspots. That's sackable if Enrique is out there. Slot's standards are Well low enough because of his thinking https://t.co/nkY5asirq7 — 💡The MANUAL of Discrete Football (unpopular). (@ManuelWiliam504) January 9, 2026