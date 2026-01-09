Cody Gakpo ligt momenteel zwaar onder vuur bij Liverpool. De linksbuiten kon tegen Arsenal (0-0) opnieuw niet imponeren en krijgt van fans flinke onvoldoendes.
The Reds wonnen vorig seizoen de titel onder Arne Slot, maar zijn dit seizoen enorm weggezakt. Na het gelijkspel met Arsenal van donderdagavond bedraagt de achterstand op de koploper nog altijd veertien punten. En dat ondanks alle aankopen van afgelopen zomer (o.a. Alexander Isak, Hugo Ekitiké, Jeremie Frimpong) waar veel geld voor werd neergelegd.
Gakpo begon nog aardig aan dit seizoen, maar is vervolgens ver weggezakt qua niveau. En ook tegen Arsenal was de linksbuiten zeer onzichtbaar. De prestaties van Gakpo zijn voor veel fans een van de grote oorzaken voor de crisis bij Liverpool dit seizoen, ondanks zijn vijf doelpunten en drie assists. En met de 17-jarige Rio Ngumoha heeft de Nederlandse linksbuiten eigenlijk amper concurrentie, waar Slot maar vasthoudt aan zijn landgenoot.
Het komt beide Nederlanders op flinke kritieken te staan, maar vooral Gakpo is de laatste periode de kop van jut. Veel fans van de landskampioen vinden het onbegrijpelijk dat de Oranje-international donderdag negentig minuten mocht spelen en geven hem zeer lage beoordelingen. Sommige voetbalvolgers vinden zelfs dat Arne Slot bij Liverpool ontslagen moet worden op basis van zijn aanhoudende vertrouwen in Gakpo.