John Heitinga heeft een nieuwe klus te pakken. De 42-jarige voormalig trainer van Ajax gaat aan de slag als assistent-trainer van Thomas Frank bij Tottenham Hotspur, zo maakt de club bekend via de officiële kanalen.

Heitinga maakte afgelopen zomer de stap van Liverpool, waar hij assistent was van Arne Slot, naar Ajax. In Amsterdam ging de voormalig verdediger op eigen benen staan, maar succesvol werd het huwelijk niet. Begin november werd Heitinga de laan uit gestuurd na aanhoudende slechte resultaten.

Donderdagmiddag maakte Tottenham Hotspur bekend dat Heitinga een nieuwe baan heeft: hij gaat aan de slag als assistent van Frank bij het eerste elftal. De Londenaren staan momenteel veertiende in de Premier League en zullen dus flink moeten verbeteren om nog wat van het huidige seizoen te maken.

Frank is zelf dolblij met de aanstelling van Heitinga. "John is een goede toevoeging aan onze technische staf", laat de oefenmeester weten op de clubwebsite. "Zijn kennis en persoonlijkheid zijn zowel op het veld als daarbuiten waardevol." Heitinga zal zich in Londen vooral gaan richten op het ondersteunen van de verdedigers. "Hij brengt veel ervaring in het coachen en managen met zich mee uit alle niveaus van het voetbal, wat ons in de toekomst heel erg zal helpen."