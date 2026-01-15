Live voetbal

Heitinga ineens gepresenteerd als assistent-trainer bij Tottenham Hotspur

15 januari 2026, 15:10

John Heitinga heeft een nieuwe klus te pakken. De 42-jarige voormalig trainer van Ajax gaat aan de slag als assistent-trainer van Thomas Frank bij Tottenham Hotspur, zo maakt de club bekend via de officiële kanalen.

Heitinga maakte afgelopen zomer de stap van Liverpool, waar hij assistent was van Arne Slot, naar Ajax. In Amsterdam ging de voormalig verdediger op eigen benen staan, maar succesvol werd het huwelijk niet. Begin november werd Heitinga de laan uit gestuurd na aanhoudende slechte resultaten.

Donderdagmiddag maakte Tottenham Hotspur bekend dat Heitinga een nieuwe baan heeft: hij gaat aan de slag als assistent van Frank bij het eerste elftal. De Londenaren staan momenteel veertiende in de Premier League en zullen dus flink moeten verbeteren om nog wat van het huidige seizoen te maken.

Frank is zelf dolblij met de aanstelling van Heitinga. "John is een goede toevoeging aan onze technische staf", laat de oefenmeester weten op de clubwebsite. "Zijn kennis en persoonlijkheid zijn zowel op het veld als daarbuiten waardevol." Heitinga zal zich in Londen vooral gaan richten op het ondersteunen van de verdedigers. "Hij brengt veel ervaring in het coachen en managen met zich mee uit alle niveaus van het voetbal, wat ons in de toekomst heel erg zal helpen."

Docker
643 Reacties
59 Dagen lid
1.768 Likes
Docker
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Prima voor Heitinga. Goede verstandige beslissing. Hij kan hier weer een tijdje meedraaien bij een club en leren en ervaring opdoen.

Klantenservice
Erkende gebruiker! Meer info
1.907 Reacties
1.013 Dagen lid
18.722 Likes
Klantenservice
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Ontzettend leuk voor hem! Ik denk een prima keuze om weer even in de functie van assistenttrainer te kruipen. Zeker bij een topclub in de PL kun je in die functie een hoop leren. Allemaal kennis die hij eventueel later weer mee kan nemen in de rol van hoofdtrainer.

JesseNL
12 Reacties
47 Dagen lid
3 Likes
JesseNL
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ik denk dat een rol als assistent beter bij hem past, op hoofdtrainerschap nog weinig goeds gepresenteerd. Hoop dat hij weer een succes kan hebben in Engeland.

