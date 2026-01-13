Danny Koevermans heeft zijn verbazing uitgesproken over de manier waarop er in Nederland wordt omgegaan met Feyenoord-trainer Robin van Persie. De analist is namelijk van mening dat de kritiek in de media tot nu toe nog opvallend mild blijft.

Dat zegt de voetbalanalist van ESPN in het programma Voetbalpraat van de betaalzender: “Ik vind ook het hele aura rondom Van Persie best bijzonder om te zien. Nogmaals, hij mag van mij de beste trainer aller tijden worden, maar hij wordt nog steeds een beetje gespaard door oud-spelers, journalisten en analisten. John Heitinga, ook alleen maar aangesteld op basis van zijn verleden als speler, werd na vier wedstrijden al helemaal gefileerd en afgeserveerd”, oordeelt Koevermans.

De voormalig spits ziet de hoofdtrainer van Feyenoord ondertussen veranderen: “Hoe hij in het begin de pers nog vol bravoure te woord stond, is nu wel een beetje weg. Ik kijk daar toch met verbazing naar. Eigenlijk blijft het apart dat Van Persie de hoofdtrainer van Feyenoord is. Er zijn amateurtrainers die jarenlang cursussen volgen en jaar in, jaar uit in de hoogste divisies trainen, maar nooit een kans krijgen. Ik gun Van Persie het beste en dit is helemaal niet persoonlijk, maar we hebben het in het verleden vaker gezien. Sommige trainers worden puur aangesteld op basis van het aantal interlands dat ze hebben gespeeld.”

Collega Willem Vissers, journalist van de Volkskrant, ziet Van Persie wél als trainerstalent: “Hij moet nog alles leren, maar ik denk nog steeds dat hij een groot trainerstalent is. Rijkaard degradeerde bij Sparta, maar won later met Barcelona de Champions League. Het grootste probleem vind ik dat Feyenoord in de tweede helft telkens instort. Ze moeten onderzoeken hoe dat kan”, besluit hij.

Koevermans haakt in op dat laatste punt: “Het lijkt erop alsof ze conditioneel gewoon niet goed genoeg zijn. Het is logisch dat je op een gegeven moment een voorsprong wilt verdedigen, maar toch niet al vanaf minuut 55? Je kon er gewoon op wachten dat die gelijkmaker nog zou vallen. Dat is inmiddels toch wel een structureel probleem.”