Feyenoord zou geïnteresseerd zijn in Sunderland-aanvaller Romaine Mundle, zo meldt Keith Downie van Sky Sports woensdagmiddag op X. De reservespeler van de Premier League-sensatie wordt door meerdere clubs gevolgd, maar een daadwerkelijke transfer lijkt een lastig verhaal te worden.
Volgens Sky Sports zouden de Rotterdammers de situatie van Mundle nauwlettend in de gaten houden. Feyenoord heeft zijn interesse inmiddels kenbaar gemaakt in de 22-jarige aanvaller, die dit seizoen slechts acht keer in actie kwam in de Premier League. Ook Rangers FC heeft Mundle op de radar.
Een deal zal echter niet makkelijk worden, zo weet journalist Downie te melden. Sunderland wil de aanvaller graag behouden. Mundle zou zelf echter graag vertrekken, om tot meer speeltijd te komen. Aangezien de winterse transferperiode nog op gang moet komen kan er in een later stadium misschien meer mogelijk zijn voor Feyenoord.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
