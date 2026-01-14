Feyenoord zou geïnteresseerd zijn in Sunderland-aanvaller , zo meldt Keith Downie van Sky Sports woensdagmiddag op X. De reservespeler van de Premier League-sensatie wordt door meerdere clubs gevolgd, maar een daadwerkelijke transfer lijkt een lastig verhaal te worden.

Volgens Sky Sports zouden de Rotterdammers de situatie van Mundle nauwlettend in de gaten houden. Feyenoord heeft zijn interesse inmiddels kenbaar gemaakt in de 22-jarige aanvaller, die dit seizoen slechts acht keer in actie kwam in de Premier League. Ook Rangers FC heeft Mundle op de radar.

Een deal zal echter niet makkelijk worden, zo weet journalist Downie te melden. Sunderland wil de aanvaller graag behouden. Mundle zou zelf echter graag vertrekken, om tot meer speeltijd te komen. Aangezien de winterse transferperiode nog op gang moet komen kan er in een later stadium misschien meer mogelijk zijn voor Feyenoord.