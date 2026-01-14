Live voetbal 1

Feyenoord heeft belangstelling voor aanvaller Romaine Mundle

Romaine Mundle bij Feyenoord
Foto: © Imago/realtimes
1 reactie
Photo of Luuk van Grinsven Luuk van Grinsven
14 januari 2026, 14:32

Feyenoord zou geïnteresseerd zijn in Sunderland-aanvaller Romaine Mundle, zo meldt Keith Downie van Sky Sports woensdagmiddag op X. De reservespeler van de Premier League-sensatie wordt door meerdere clubs gevolgd, maar een daadwerkelijke transfer lijkt een lastig verhaal te worden.

Volgens Sky Sports zouden de Rotterdammers de situatie van Mundle nauwlettend in de gaten houden. Feyenoord heeft zijn interesse inmiddels kenbaar gemaakt in de 22-jarige aanvaller, die dit seizoen slechts acht keer in actie kwam in de Premier League. Ook Rangers FC heeft Mundle op de radar.

Artikel gaat verder onder video

Een deal zal echter niet makkelijk worden, zo weet journalist Downie te melden. Sunderland wil de aanvaller graag behouden. Mundle zou zelf echter graag vertrekken, om tot meer speeltijd te komen. Aangezien de winterse transferperiode nog op gang moet komen kan er in een later stadium misschien meer mogelijk zijn voor Feyenoord.

➡️ Meer nieuws over Feyenoord

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Anis Hadj Moussa van Feyenoord

‘Chelsea spreekt met zaakwaarnemer Hadj Moussa’

  • Gisteren, 16:36
  • Gisteren, 16:36
Robin van Persie in het stadion van Feyenoord

Van Persie sloeg advies medische staf over Read in de wind

  • Gisteren, 16:07
  • Gisteren, 16:07
Feyenoord-directeur Dennis te Kloese

Feyenoord grijpt mis: doelwit Maher Carrizo verkast naar Premier League

  • Gisteren, 15:34
  • Gisteren, 15:34
0 1 reactie
Reageren
1 reactie
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

dilima1966
3.031 Reacties
947 Dagen lid
16.093 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Een leuke speler voor de top in Nederland alleen nog niet zoveel wedstrijden 8 gelooft ik maar voor de toekomst een speler om in de gaten te houden links buiten speler. 6 miljoen nu waard

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

dilima1966
3.031 Reacties
947 Dagen lid
16.093 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Een leuke speler voor de top in Nederland alleen nog niet zoveel wedstrijden 8 gelooft ik maar voor de toekomst een speler om in de gaten te houden links buiten speler. 6 miljoen nu waard

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Romaine Mundle

Romaine Mundle
Sunderland
Team: Sunderland
Leeftijd: 22 jaar (24 apr. 2003)
Positie: M, A (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Sunderland
8
0
2024/2025
Sunderland
24
5
2023/2024
Sunderland
0
0
2023/2024
4
2

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
18
35
49
2
Feyenoord
18
21
36
3
Ajax
18
11
33
4
NEC
17
14
29
5
AZ
17
4
28

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel