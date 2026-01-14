Paulo Da Silva (18) lijkt te gaan kiezen voor Ajax, zo weet De Telegraaf woensdagochtend te melden. De talentvolle spits van NEC Onder 19 werd ook begeerd door onder meer Feyenoord, maar ziet meer heil in het plan wat de Amsterdammers voor ogen hebben met hem.

Meerdere bronnen rondom de speler melden aan De Telegraaf dat Da Silva zijn jawoord heeft gegeven aan Ajax. Opvallend is dat de spits, die veertien goals maakte in twaalf wedstrijden bij de Onder 19 van NEC, hoogstwaarschijnlijk een hoger salaris zou hebben bij Feyenoord. Het feit dat Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie actief is, en Jong Feyenoord niet, zou flink meewegen voor Da Silva.

In de komende drie weken zouden de afspraken tussen Ajax en de achttienjarige aanvaller op papier moeten worden gezet. De bedoeling is dat Da Silva een contract tekent voor drie seizoenen. In zijn eerste seizoen zou hij moeten aansluiten bij Jong Ajax. NEC ontvangt slechts een vastgestelde poolvergoeding van ‘enkele tienduizenden euro’s’, aldus De Telegraaf.

Net als Feyenoord, waren ook Benfica en Liverpool geïnteresseerd in Da Silva. De spits, die van jongs af aan fan is van Ajax, was echter standvastig en besloot om in Nederland te blijven.