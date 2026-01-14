Live voetbal

Paulo Da Silva kiest Ajax boven Feyenoord ondanks hoger salaris

Alex Kroes
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Luuk van Grinsven Luuk van Grinsven
14 januari 2026, 09:41

Paulo Da Silva (18) lijkt te gaan kiezen voor Ajax, zo weet De Telegraaf woensdagochtend te melden. De talentvolle spits van NEC Onder 19 werd ook begeerd door onder meer Feyenoord, maar ziet meer heil in het plan wat de Amsterdammers voor ogen hebben met hem.

Meerdere bronnen rondom de speler melden aan De Telegraaf dat Da Silva zijn jawoord heeft gegeven aan Ajax. Opvallend is dat de spits, die veertien goals maakte in twaalf wedstrijden bij de Onder 19 van NEC, hoogstwaarschijnlijk een hoger salaris zou hebben bij Feyenoord. Het feit dat Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie actief is, en Jong Feyenoord niet, zou flink meewegen voor Da Silva.

Artikel gaat verder onder video

In de komende drie weken zouden de afspraken tussen Ajax en de achttienjarige aanvaller op papier moeten worden gezet. De bedoeling is dat Da Silva een contract tekent voor drie seizoenen. In zijn eerste seizoen zou hij moeten aansluiten bij Jong Ajax. NEC ontvangt slechts een vastgestelde poolvergoeding van ‘enkele tienduizenden euro’s’, aldus De Telegraaf.

Net als Feyenoord, waren ook Benfica en Liverpool geïnteresseerd in Da Silva. De spits, die van jongs af aan fan is van Ajax, was echter standvastig en besloot om in Nederland te blijven.

➡️ Meer nieuws over Ajax

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Anis Hadj Moussa van Feyenoord

‘Chelsea spreekt met zaakwaarnemer Hadj Moussa’

  • Gisteren, 16:36
  • Gisteren, 16:36
Robin van Persie in het stadion van Feyenoord

Van Persie sloeg advies medische staf over Read in de wind

  • Gisteren, 16:07
  • Gisteren, 16:07
Feyenoord-directeur Dennis te Kloese

Feyenoord grijpt mis: doelwit Maher Carrizo verkast naar Premier League

  • Gisteren, 15:34
  • Gisteren, 15:34
3 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
18
35
49
2
Feyenoord
18
21
36
3
Ajax
18
11
33
4
NEC
17
14
29
5
AZ
17
4
28

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel