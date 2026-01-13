Live voetbal 2

Vermoedelijke opstelling Ajax: Grim spaart uitvallers Gaaei en Regeer tegen AZ

Ajax-trainer Fred Grim
13 januari 2026, 21:49

Ajax gaat woensdagavond om 21.00 uur op bezoek bij AZ in de KNVB Beker. Fred Grim zal naar verwachting twee wijzigingen doorvoeren in zijn elftal in een poging de kwartfinales van het toernooi te bereiken.

Jaros zal naar verwachting gewoon op doel staan bij Ajax. De linie voor hem levert wel een vraagteken op. Anton Gaaei moest zich afgelopen weekend op bezoek bij Telstar (2-3) in de slotfase laten vervangen met een blessure. Waarschijnlijk zal Grim geen risico met hem nemen en hem niet aan de aftrap laten verschijnen.

De makkelijke oplossing voor Grim is om Gaaei een op een te vervangen met Gerald Alders. De oefenmeester zou er ook voor kunnen kiezen om Lucas Rosa naar de andere kant van de verdediging te halen, Youri Baas van het centrum naar rechts te schuiven en Josip Sutalo naast Ko Itakura te zetten. Gezien het belang van Baas voor de verdediging van Ajax lijkt het echter waarschijnlijker als Grim voor de optie met Alders kiest.

Ook op het middenveld zag Ajax tegen Telstar een speler wegvallen, toen Youri Regeer uit de wedstrijd werd geschopt door Cedric Hatenboer. De verwachting is dat Grim ervoor kiest om de controleur te vervangen, waardoor er waarschijnlijk een basisplaats is voor Jorthy Mokio naast Davy Klaassen en Sean Steur. In de voorhoede kiest Grim vermoedelijk voor Oscar Gloukh, Mika Godts en Kasper Dolberg.

Vermoedelijke opstelling Ajax

Jaros; Alders, Itakura, Baas, Rosa; Klaassen, Mokio, Steur; Gloukh, Dolberg, Godts.

