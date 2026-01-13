Ajax hoopt deze winter meerdere spelers elders onder te brengen. Eén van hen is , die ondanks het feit dat hij dit seizoen de nodige minuten maakt, mag vertrekken uit de Johan Cruijff ArenA.

Dat meldt Voetbal International dinsdag. Volgens het medium mogen vijf selectiespelers van Ajax in de winterse transferperiode uitkijken naar een nieuwe club, afhankelijk van wat er nog binnenkomt. Het gaat om Anton Gaaei, Branco van den Boomen, Kian Fitz-Jim, Oliver Edvardsen en Wijndal. Laatstgenoemde is, gezien zijn relatief hoge aantal speelminuten, de meest opvallende naam in dat rijtje.

Wijndal kwam dit seizoen al in achttien wedstrijden in actie en begon regelmatig in de basis. Toch is bekend dat Ajax op zoek is naar een nieuwe linksback met meer kwaliteiten. Mede vanwege zijn salaris, dat stevig op de begroting drukt, mag Wijndal dan ook bij een passend bod vertrekken.

Vooralsnog is een vertrek van één van de vijf spelers nog niet concreet. Wel is er interesse, onder meer voor Anton Gaaei. Ook is er belangstelling voor Rául Moro. Espanyol zou de buitenspeler volgens Mundo Deportivo graag op huurbasis willen overnemen, maar aan een vertrek van Moro wil Ajax niet meewerken.