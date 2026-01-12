Fred Grim maakt seizoen af bij Ajax

Fred Grim maakt het seizoen af bij Ajax als hoofdtrainer. De zestigjarige oefenmeester werd doorgeschoven na het ontslag van John Heitinga, maar de Amsterdamse clubleiding gaat niet op zoek naar een opvolger. Dat meldt ESPN.

Grim werd op 6 oktober 2025 toegevoegd aan de technische staf van Ajax, waar hij assistent-trainer werd van de geplaagde hoofdtrainer John Heitinga. Diezelfde Heitinga werd een maand later de laan uit gestuurd wegens belabberde resultaten, waarna Grim de honneurs overnam.

Ook de interim-trainer kende een moeizame start bij Ajax: hij verloor zijn eerste drie officiële duels. Daarna draaide Grim de boel om en werd er vanaf 22 november niet meer verloren in de Eredivisie. Ajax oogt sindsdien stabieler en is opgeklommen naar de derde plaats, terwijl ook de laatste positie in de competitiefase van de Champions League tot het verleden behoort. Dit leverde Grim een fraaie erkenning op.

Onder de nieuwe oefenmeester is Ajax een stuk behoudender gaan spelen, terwijl er tegelijkertijd meer jonge talenten voor de leeuwen worden gegooid. Eén van die jongelingen is Sean Steur, die onder Grim zijn kans heeft gegrepen in de hoofdmacht. De achttienjarige middenvelder lijkt hard op weg naar een vaste basisplaats, zeker na het vertrek van Kenneth Taylor naar Lazio.

Grim heeft een rijk verleden bij Ajax. Als voormalig doelman was hij actief bij de Amsterdammers, terwijl hij daarnaast trainer was van diverse jeugdelftallen én Jong Ajax. Verder was de zestigjarige oefenmeester hoofdverantwoordelijk bij Almere City, Jong Oranje, RKC Waalwijk, Willem II en FC Emmen. Ook zat Grim twee interlands op de bank als interim-trainer van ‘het grote’ Oranje.