Fred Grim is wegens de sterke prestaties van Ajax in december verkozen tot Rinus Michels Coach van de Maand, zo maakt de VriendenLoterij Eredivisie bekend. Normaliter overhandigt ESPN de prijs aan de trainers, maar dat is ditmaal niet gelukt omdat Grim momenteel kampt met griepverschijnselen.

Grim nam in november het stokje over van John Heitinga, die op straat was gezet wegens onthutsend slechte resultaten. Ook zijn vervanger begon dramatisch als hoofdverantwoordelijke van Ajax: Grim verloor zijn eerste twee Eredivisie-duels en vervolgens ook de Champions League-ontmoeting met Benfica. In de maand december draaide de interim-oefenmeester de boel om en begonnen de Amsterdammers aan een fraaie serie.

Artikel gaat verder onder video

Duels met FC Groningen, Fortuna Sittard én aartsrivaal Feyenoord werden gewonnen, terwijl ook de eerste Champions League-zege (tegen Qarabag) een feit was. Alleen tegen subtopper NEC kwam Ajax niet verder dan een 2-2-gelijkspel. En niet te vergeten: Ajax rekende in de Eurojackpot KNVB Beker 'gewoon' af met Excelsior Maassluis.

In de Eredivisie won Ajax daardoor de meeste duels, al komt dat doordat de ploeg – vanwege het inhaalduel met Groningen – ook het vaakst in actie kwam. Zonder die wedstrijd pakte PSV de meeste punten en eindigden de Amsterdammers op plek twee (samen met FC Groningen).

Toch zijn de prestaties van Ajax en Grim voldoende om de Rinus Michels Coach van de Maand-award in de wacht te slepen. Het relatief zware programma weegt volgens de Eredivisie mee in de maandverkiezing. Na Robin van Persie, Dick Lukkien, Maarten Martens en Hendrie Krüzen is Grim de vijfde trainer van de maand. Omdat de interim-trainer van Ajax nog ziek thuiszit met griep, mag de oefenmeester de bokaal in een later stadium in ontvangst nemen. Desondanks is het een mooie opsteker voor de zestigjarige oud-doelman.