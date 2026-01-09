Fred Grim heeft vrijdag laten weten hoe fit de Ajax-selectie is op de persconferentie in aanloop naar het duel met Telstar. Daarbij is er slecht nieuws voor onder andere , terwijl definitief terugkeert naar Liverpool.

Jorthy Mokio zit zondag weer bij de selectie van de Amsterdammers. De middenvelder was wat grieperig en miste daardoor de oefenwedstrijd tegen Seraing, maar zal komend weekend weer beschikbaar zijn. Ook Kian Fitz-Jim traint weer met de groep mee na een lichte blessure.

Minder positief nieuws was er voor Steven Berghuis en Wout Weghorst. Eerstgenoemde heeft een terugslag gehad in zijn revalidatie en is er tegen Telstar nog niet bij. Datzelfde geldt voor Weghorst, die de laatste twee competitiewedstrijden van Ajax al miste door een enkelkwetsuur.

Takehiro Tomiyasu, de transfervrije coup van Ajax deze winter, zal nog niet heel snel zijn debuut maken voor de club. "Hij maakt kleine stapjes, elke dag is het ook even kijken wat de reactie is, maar dat duurt nog wel even." Verder is Grim tevreden over datgeen dat hij tot nu toe ziet bij de Japanner. "Hij maakt een zeer professionele indruk op mij."

James McConnell

McConnell moest dit seizoen de opvolger worden van de naar Brentford vertrokken Jordan Henderson, maar die rol kon hij niet waarmaken. De 21-jarige controlerende middenvelder kwam uiteindelijk tot slechts 219 minuten bij Ajax en keert nu weer terug bij Liverpool. Zijn huurcontract wordt ontbonden, deelt Grim op de persconferentie.

Vertrek Taylor

Kenneth Taylor vertrekt deze week zo goed als zeker naar Lazio Roma. Een aderlating voor Ajax en Grim, maar de coach ligt er niet per se wakker van. "We hebben meerdere middenvelders, waarvan er een aantal voor de winterstop op de deur heeft geklopt. Kijk naar Sean Steur en Jorthy Mokio. Dus we hebben daar wel een aantal mogelijkheden", zegt de trainer, die de komende opponent Telstar zeker niet zal onderschatten.

Grim heeft door een griepje nog geen kans gehad om met Jordi Cruijff te praten. Wel weet de oefenmeester op welke posities Ajax nog versterking nodig heeft. "Een linksback, een zes en een aanvaller zijn wel de bekende wensen. We willen elke positie dubbel bezet hebben."