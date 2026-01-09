Hugo Borst heeft zijn twijfels over de transfer van naar Lazio. In het programma De Oranjewinter uit hij zijn zorgen over de carrière van de jonge middenvelder. Borst vraagt zich af bovendien af of Taylor wel gelukkig zal worden in Italië.

Lazio plaatste donderdagavond al een foto op X van de 23-jarige middenvelder met een sjaal van de club, met daarbij de tekst: “Kenneth is hier!” Transfermarktexpert Fabrizio Romano meldde eerder die dag dat de Ajacied bij de club uit Rome gaat tekenen. Taylor ondergaat spoedig een medische keuring en zet dan een handtekening onder zijn contract.

Transfer naar de Serie A

Artikel gaat verder onder video

De Amsterdamse club ontvangt een bedrag van vijftien miljoen euro voor de middenvelder, plus nog eens twee miljoen euro aan bonussen. Als Borst zich tijdens De Oranjewinter in de schoenen van Taylor schuift, heeft hij zo zijn twijfels. "Het is nog maar de vraag of hij daar erg gelukkig gaat worden." Zo maakt de analist de vergelijking met Davy Klaassen. "Dat is een beetje een vergelijkbare voetballer, die ook naar buitenland ging en niet al te veel succes behaalde." Klaassen speelde in 2023 en 2024 één seizoen voor Inter, maar kwam daar tot weinig minuten: 342 in totaal.

Twijfels over de toekomst van Taylor

"Dit is een subtopper, hij zit iets tussen de top en de subtop in", evalueert Borst Taylor. "Dan ga je naar de Serie A, een betere competitie, weliswaar naar een club in de middenmoot. Het is allemaal niet zo bijzonder", lijkt Borst te duiden op de kwaliteiten van de 23-jarige middenvelder. De komende tijd zal moeten uitwijzen of de Alkmaarder de juiste keuze heeft gemaakt door naar Italië te vertrekken.