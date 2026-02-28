werd deze week nadrukkelijk gelinkt aan een transfer naar het Italiaanse Como 1907. Onder meer WFCGRONINGEN meldde dat de club van Cesc Fàbregas contact heeft gezocht met de entourage van de linksback van de Tukkers. Mats Rots is bezig aan een uitstekend seizoen bij FC Twente. De pas negentienjarige verdediger maakte in 27 wedstrijden vijf goals en gaf drie assists.

Daan Rots reageert tegenover Sander Kamphof van FCUpdate op de geruchten rondom zijn jongere broertje. “Ik ben nog nooit gescheiden geweest van mijn broertje. Van zulke geruchten kun je alleen maar genieten”, begint de aanvaller van Twente, die zelfs transferbedragen hoorde: “Ik hoorde bedragen van twintig tot 25 miljoen euro, dat is natuurlijk een beetje veel. Zoveel is hij ook weer niet waard.”

Daan Rots vervolgt: “Uiteindelijk kán hij zoveel waard worden, maar voor nu zou hij wel voor iets minder kunnen gaan, denk ik. Ik vind het alleen maar mooi dat er zo goed over hem wordt gepraat, dat betekent dat hij het goed doet. Het is wonderbaarlijk hoe goed hij zich staande houdt in de Eredivisie, dat is heel mooi om te zien. Mats is een groter talent dan ik, laten we het zo zeggen”, aldus de vleugelspeler.

Volgens FootballTransfers.nl ligt de waarde van Mats Rots momenteel op 5,9 miljoen euro. Enige tijd geleden informeerde Ajax bij FC Twente naar de linksback.