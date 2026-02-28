Live voetbal

Daan Rots over genoemde transfersom broertje Mats: ‘Véél te veel!’

Mats Rots bij FC Twente
Foto: © Imago/Realtimes
0 reacties
Photo of Luuk van Grinsven Luuk van Grinsven
28 februari 2026, 07:55

Mats Rots werd deze week nadrukkelijk gelinkt aan een transfer naar het Italiaanse Como 1907. Onder meer WFCGRONINGEN meldde dat de club van Cesc Fàbregas contact heeft gezocht met de entourage van de linksback van de Tukkers. Mats Rots is bezig aan een uitstekend seizoen bij FC Twente. De pas negentienjarige verdediger maakte in 27 wedstrijden vijf goals en gaf drie assists.

Daan Rots reageert tegenover Sander Kamphof van FCUpdate op de geruchten rondom zijn jongere broertje. “Ik ben nog nooit gescheiden geweest van mijn broertje. Van zulke geruchten kun je alleen maar genieten”, begint de aanvaller van Twente, die zelfs transferbedragen hoorde: “Ik hoorde bedragen van twintig tot 25 miljoen euro, dat is natuurlijk een beetje veel. Zoveel is hij ook weer niet waard.”

Artikel gaat verder onder video

Daan Rots vervolgt: “Uiteindelijk kán hij zoveel waard worden, maar voor nu zou hij wel voor iets minder kunnen gaan, denk ik. Ik vind het alleen maar mooi dat er zo goed over hem wordt gepraat, dat betekent dat hij het goed doet. Het is wonderbaarlijk hoe goed hij zich staande houdt in de Eredivisie, dat is heel mooi om te zien. Mats is een groter talent dan ik, laten we het zo zeggen”, aldus de vleugelspeler.

Volgens FootballTransfers.nl ligt de waarde van Mats Rots momenteel op 5,9 miljoen euro. Enige tijd geleden informeerde Ajax bij FC Twente naar de linksback.

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Feyenoord

Feyenoord ontsnapt in blessuretijd aan blamage tegen tiental Go Ahead

  • zo 15 februari, 14:18
  • 15 feb. 14:18
  • 14
Hadj Moussa viert een goal bij Feyenoord - Telstar

Feyenoord verstevigt tweede plaats: zuinige zege op Telstar bij debuut Sterling

  • zo 22 februari, 21:54
  • 22 feb. 21:54
  • 7
Robin van Persie bij ESPN

Van Persie ergert zich kapot aan Sinclair Bischop: ‘Ik heb een tip voor jou’

  • zo 22 februari, 19:47
  • 22 feb. 19:47
  • 7
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Daan Rots

Daan Rots
FC Twente
Team: Twente
Leeftijd: 24 jaar (25 jul. 2001)
Positie: AM, A (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Twente
24
7
2024/2025
Twente
34
3
2023/2024
Twente
33
7
2023
Twente
0
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
4
Ajax
24
16
43
5
AZ
24
4
39
6
Twente
24
13
38
7
Sparta
24
-9
37
8
Utrecht
24
5
31

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws