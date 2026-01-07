Live voetbal

Fred Grim mist trainingen bij Ajax vanwege griep

7 januari 2026, 09:36

Ajax-trainer Fred Grim is afwezig op de trainingen van Ajax. De oefenmeester is geveld door griep en ligt sinds maandag ziek op bed.

Dat weet De Telegraaf te melden. Grim was maandag nog wel aanwezig bij de wedstrijd tussen Ajax en het Belgische Seraing (4-0 winst), maar sindsdien ligt de interim-trainer van de Amsterdamse club ziek op bed.

Dinsdag, toen Takehiro Tomiyasu veel indruk maakte tijdens zijn eerste groepstraining van Ajax, ontbrak Grim ook. Omdat de Amsterdammers komend weekend pas op zondag voetballen, lijkt het aannemelijk dat Grim dan weer is hersteld en plaatsneemt op de bank.

Ajax hervat de competitie in Velsen-Zuid tegen Telstar, de club waar de Amsterdammers het eerder dit seizoen erg lastig tegen hadden. De bal gaat om 14.30 rollen.

