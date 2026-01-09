De selectie van Ajax wil 'iets hoger' op het veld gaan spelen, zo onthult trainer Fred Grim vrijdag tijdens een online persmoment. 'Opvallend', oordeelt clubwatcher Mike Verweij.

Grim werd in oktober als extra assistent toegevoegd aan de technische staf van toenmalig Ajax-trainer John Heitinga. Na diens ontslag, een maand later, werd de oud-keeper als interim-trainer aangesteld. Na een belabberde start met drie opeenvolgende nederlagen, waaronder thuis tegen Excelsior (1-2), kreeg Grim Ajax weer aan de praat en werd in de laatste zes wedstrijden van 2025 alleen uit bij N.E.C. (2-2) nog punten verspeeld. De goede resultaten kwamen wel tot stand met minder aanvallend voetbal dan de 'huisstijl' van de Amsterdammers min of meer dicteert.

In de podcast Kick-Off van De Telegraaf haalt clubwatcher Verweij de uitlatingen van Grim aan. "Hij zei wel iets opvallends, dat vanuit de spelersgroep toch de behoefte kwam om iets hoger op het veld te gaan staan." Valentijn Driessen vermoedt dat Steven Berghuis achter die wens zit: "Ik denk dat hij terug is in de selectie. Dat heeft hij bij Feyenoord namelijk ook altijd geroepen, dat zei Cor Pot pas natuurlijk nog. Feyenoord speelde heel defensief, hij wilde per se dat het elftal veel verder naar voren zou gaan voetballen. Terwijl, Dick Advocaat wilde dat niet, die zag de kwaliteiten in de groep niet."

Terugslag in herstel Berghuis, Weghorst mist ook bekerduel met AZ

Verweij haalt de theorie van zijn collega echter meteen onderuit: "Berghuis was het niet, want die is er niet bij. Die heeft een terugslag gehad in zijn herstel", meldt de journalist. De 34-jarige buitenspeler kwam vanwege een liesblessure al sinds 4 oktober vorig jaar (Sparta-uit, 3-3) niet meer in actie voor Ajax. Hij is niet de enige routinier die voorlopig nog moet toekijken: "Wout Weghorst hoopte AZ - Ajax van woensdag te halen, voor de beker, dat zit er ook niet in. Die heeft de groepstraining ook nog niet hervat", aldus Verweij.