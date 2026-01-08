Live voetbal

‘Seattle Sounders en New York City FC tonen interesse in Berghuis’

Steven Berghuis
Foto: © Imago/realtimes
0 reacties
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
8 januari 2026, 22:25

Steven Berghuis kan deze winter rekenen op interesse van twee clubs uit de MLS. Volgens het doorgaans goed geïnformeerde WFCGRONINGEN denken Seattle Sounders en New York City FC aan de komst van de routinier van Ajax.

Berghuis speelt sinds de zomer van 2021 voor Ajax, toen hij de pikante overstap maakte van aartsrivaal Feyenoord. Waar de linkspoot afgelopen seizoen een belangrijke schakel was in het elftal van de Amsterdammers, komt hij dit seizoen door een slepende liesblessure nauwelijks aan spelen toe. Dit seizoen speelde Berghuis pas negen officiële duels, waarin hij een goal maakte en twee assists leverde.

Artikel gaat verder onder video

Berghuis heeft bij Ajax nog een contract tot medio 2027, maar hij zou de Johan Cruijff ArenA voortijdig kunnen verlaten. Volgens WFCGRONINGEN zijn er namelijk twee ploegen uit de Major League Soccer die interesse in hem hebben: Seattle Sounders en New York City FC, waar Pascal Jansen trainer is. Het doorgaans goed ingevoerde account op X gaat er echter vanuit dat Berghuis in Amsterdam wil blijven, omdat hij een goed salaris heeft bij Ajax en hij twee jonge kinderen heeft die in Nederland zijn opgegroeid.

Toch bestaat er een kans dat Berghuis wel vertrekt bij Ajax, aangezien hij ervan droomt om ooit nog in de Verenigde Staten te spelen, zo bevestigde zaakwaarnemer Guido Albers een jaar geleden bij Goedemorgen Eredivisie. “Maar hij heeft wel iets met Amerika. Dus als hij ooit de kans krijgt om in de MLS te spelen, zal hij dat zeker met twee handen aangrijpen.”

➡️ Meer Ajax nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Nicky van der Gijp

Van der Gijp waarschuwt Ajax: 'Daley Blind terughalen? Écht niet doen!'

  • Gisteren, 23:01
  • Gisteren, 23:01
Gastón Ávila in het shirt van Ajax, op de achtergrond het logo van Rosário Central

Ajax bereikt mondeling akkoord: Ávila terug naar Rosario, huur met koopoptie van 6,5 miljoen

  • Gisteren, 20:52
  • Gisteren, 20:52
Kenneth Taylor van Ajax

'Deal tussen Taylor en Lazio nog ver weg'

  • Gisteren, 19:28
  • Gisteren, 19:28
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Steven Berghuis

Steven Berghuis
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 34 jaar (19 dec. 1991)
Positie: A (R), M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
8
1
2024/2025
Ajax
26
2
2023/2024
Ajax
20
5
2022/2023
Ajax
29
9

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
17
31
46
2
Feyenoord
17
21
35
3
Ajax
17
10
30
4
NEC
17
14
29
5
Groningen
17
3
27

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel