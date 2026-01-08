kan deze winter rekenen op interesse van twee clubs uit de MLS. Volgens het doorgaans goed geïnformeerde WFCGRONINGEN denken Seattle Sounders en New York City FC aan de komst van de routinier van Ajax.

Berghuis speelt sinds de zomer van 2021 voor Ajax, toen hij de pikante overstap maakte van aartsrivaal Feyenoord. Waar de linkspoot afgelopen seizoen een belangrijke schakel was in het elftal van de Amsterdammers, komt hij dit seizoen door een slepende liesblessure nauwelijks aan spelen toe. Dit seizoen speelde Berghuis pas negen officiële duels, waarin hij een goal maakte en twee assists leverde.

Berghuis heeft bij Ajax nog een contract tot medio 2027, maar hij zou de Johan Cruijff ArenA voortijdig kunnen verlaten. Volgens WFCGRONINGEN zijn er namelijk twee ploegen uit de Major League Soccer die interesse in hem hebben: Seattle Sounders en New York City FC, waar Pascal Jansen trainer is. Het doorgaans goed ingevoerde account op X gaat er echter vanuit dat Berghuis in Amsterdam wil blijven, omdat hij een goed salaris heeft bij Ajax en hij twee jonge kinderen heeft die in Nederland zijn opgegroeid.

Toch bestaat er een kans dat Berghuis wel vertrekt bij Ajax, aangezien hij ervan droomt om ooit nog in de Verenigde Staten te spelen, zo bevestigde zaakwaarnemer Guido Albers een jaar geleden bij Goedemorgen Eredivisie. “Maar hij heeft wel iets met Amerika. Dus als hij ooit de kans krijgt om in de MLS te spelen, zal hij dat zeker met twee handen aangrijpen.”