Door de miljoenentransfer van Kenneth Taylor (23) naar Lazio schrijft Ajax een bedrag van zo’n zeventien miljoen euro bij. Met dat geld willen de Amsterdammers volgens De Telegraaf de markt op om zich te versterken met een back, een controleur én eventueel een buitenspeler. Door de verkoop van Taylor worden de komst van deze eerder genoemde spelers plots een stuk reëler.

Na 184 wedstrijden scheiden de wegen tussen Taylor en Ajax. De middenvelder heeft een mondeling akkoord bereikt met Lazio en gaat naar verluidt een contract voor 4,5 jaar tekenen in Italië. “Ajax ontvangt een transfersom van 17 miljoen euro, inclusief doorverkooppercentages, en kan met dat geld de markt op voor een back, een zes en eventueel een buitenspeler”, weet Telegraaf-journalist Mike Verweij te melden.

FCUpdate zet de namen die al eerder genoemd werden als mogelijke versterkingen per positie op een rij.

Backpositie

Eerder werd duidelijk dat Ajax sowieso drie linksbacks op het lijstje heeft staan. De eerste – en meest bekende – is Souffian El Karouani van FC Utrecht. De 25-jarige Marokkaan wordt sinds november gevolgd door de Amsterdamse club. De Telegraaf meldde onlangs nog dat Ajax de linkspoot, die beschikt over een aflopend contract, graag definitief wil overnemen.

De concurrentie voor de assistkoning van de Eredivisie is echter groot. Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt, West Ham United, Benfica en FC Porto zouden de linksback eveneens volgen. Met het binnenkomende geld van Taylor heeft Ajax in ieder geval meer armslag om te concurreren met deze clubs.

Ook de namen van Adam Aznou (19) en Ignace Van der Brempt (23) vielen al eerder in de Johan Cruijff ArenA. Laatstgenoemde werd door De Telegraaf zelfs bestempeld als ‘serieuze optie’. De Belg, die onder contract staat bij Como, is nagenoeg tweebenig en kan op meerdere posities in de achterhoede uit de voeten.

Controleur / ‘nummer zes’

Het meest recente nieuws is dat Ajax in de zoektocht naar een nieuwe controleur is uitgekomen bij Manuel Ugarte van Manchester United. The Red Devils betaalden in de zomer van 2024 nog zo’n 50 miljoen euro om de Uruguayaan over te nemen van Paris Saint-Germain. Desondanks zou Ajax kansen zien om hem op huurbasis naar Amsterdam te halen.

Het miljoenensalaris dat Ugarte verdient bij United vormt daarbij de grootste uitdaging, maar door de inkomsten uit de transfer van Taylor lijkt die hobbel iets minder groot te worden.

Stije Resink is de speler die de afgelopen weken misschien wel het meest werd gelinkt aan een stap naar de Nederlandse top. Een transfer naar Ajax lijkt door de recente ontwikkelingen plots een stuk reëler. Een eerdere uitspraak van Verweij in Kick-off maakt dat interessant: “Ik denk dat Ajax erop hoopt dat Taylor deze winter wordt verkocht. Daarna gaan ze écht nog wel een poging wagen bij Resink”, sprak de doorgaans goed geïnformeerde journalist.

Daarnaast valt ook de naam van Daley Blind opnieuw. De routinier van Girona heeft als voordeel dat hij zowel op het middenveld als centraal achterin én op de linksbackpositie uit de voeten kan. Blind loopt komende zomer uit zijn contract, waardoor hij mogelijk voor minder dan de afkoopsom van afgelopen zomer (500 duizend euro) is op te pikken. Dat bedrag zou voor Ajax, na de verkoop van Taylor, geen probleem moeten vormen.

Buitenspeler

Tot slot mikt Ajax ook nog op een buitenspeler. In de afgelopen periode werden weinig vleugelaanvallers concreet aan de Amsterdammers gelinkt, maar Adin Licina is er daar één van. Volgens BILD mag de negentienjarige aanvaller vertrekken bij Bayern München om elders speelminuten te maken. Mundo Deportivo meldde dat Ajax één van de geïnteresseerde clubs is.

De laatste naam is een pikante: Dele Thomas. Eindhovens Dagblad-journalist Rik Elfrink meldde enkele weken geleden dat Ajax interesse heeft in de talentvolle aanvaller van PSV, wiens contract komende zomer afloopt. De situatie van de achttienjarige vleugelspeler wordt in Amsterdam nauwlettend gevolgd.