Ajax is hard op zoek naar een verdedigende middenvelder. (Girona) en (Manchester United) zijn volgens verschillende media de twee kandidaten om de Amsterdammers op korte termijn te versterken. Opvallend is dat de kandidaten twee uitersten van elkaar zijn.

Wie leest dat Ajax interesse toont in zowel Ugarte als Blind, kan de indruk krijgen dat de nummer drie van de Eredivisie zelf niet zo goed weet wat het zoekt in een nieuwe middenvelder. Ugarte en Blind zijn op het veld namelijk compleet verschillend, en in niets overlappen hun kwaliteiten. Dat maakt het des te opmerkelijker dat dit de twee namen zijn die volgens de media hoog op het verlanglijstje staan in Amsterdam.

Manuel Ugarte is een typische balafpakker. De Uruguayaan blinkt uit in zijn felheid, inzicht en het uitschakelen van directe tegenstanders. Hij kan een team echt laten domineren in de duels op het middenveld en is gespecialiseerd in het verijdelen van aanvallen van de tegenstander. Wie als trainer verwacht dat Ugarte zich richt op het afpakken van ballen, heeft aan de 24-jarige middenvelder een prima speler.

Maar is dat wel wat Ajax zoekt? Dat is de vraag. Want de andere kandidaat, Daley Blind, heeft een volledig ander profiel. De routinier is een opbouwer, een speler die zich onderscheidt door zijn passing, techniek en voetballend vermogen. Gezien zijn leeftijd (35) is het echter de vraag of hij nog geschikt is als controleur van Ajax. Zijn snelheid en loopvermogen waren in zijn eerdere periode in Amsterdam al niet zijn sterkste punten, en bij Girona is daar niet veel verbetering in gekomen..

Onduidelijk wat Ajax wil

Juist deze tegenstelling maakt de interesse van Ajax in Ugarte en Blind zo opvallend. De club beperkt zich niet tot één type middenvelder, maar onderzoekt twee tegengestelde profielen. Enerzijds een agressieve balveroveraar, anderzijds een creatieve en technisch vaardige voetballer. Dat roept vragen op: wat wil Ajax nou precies? En passen die profielen allebei bij wat de ploeg momenteel nodig heeft?

Ervaring

Een ding is duidelijk: het moet een speler zijn die in ieder geval ervaring heeft opgedaan op hoog niveau. En dat hebben Blind én Ugarte gemeen. Op veel vlakken verschillen ze, maar op dat punt vinden de twee elkaar toch.