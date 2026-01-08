Live voetbal

Het is erg vreemd dat Ajax uitkomt bij Manuel Ugarte én Daley Blind

Manuel Ugalde en Daley Blind
Foto: © Imago/realtimes
1 reactie
Photo of Tijmen Gerritsen Tijmen Gerritsen
8 januari 2026, 11:26

Ajax is hard op zoek naar een verdedigende middenvelder. Daley Blind (Girona) en Manuel Ugarte (Manchester United) zijn volgens verschillende media de twee kandidaten om de Amsterdammers op korte termijn te versterken. Opvallend is dat de kandidaten twee uitersten van elkaar zijn.

Wie leest dat Ajax interesse toont in zowel Ugarte als Blind, kan de indruk krijgen dat de nummer drie van de Eredivisie zelf niet zo goed weet wat het zoekt in een nieuwe middenvelder. Ugarte en Blind zijn op het veld namelijk compleet verschillend, en in niets overlappen hun kwaliteiten. Dat maakt het des te opmerkelijker dat dit de twee namen zijn die volgens de media hoog op het verlanglijstje staan in Amsterdam.

Artikel gaat verder onder video

Manuel Ugarte is een typische balafpakker. De Uruguayaan blinkt uit in zijn felheid, inzicht en het uitschakelen van directe tegenstanders. Hij kan een team echt laten domineren in de duels op het middenveld en is gespecialiseerd in het verijdelen van aanvallen van de tegenstander. Wie als trainer verwacht dat Ugarte zich richt op het afpakken van ballen, heeft aan de 24-jarige middenvelder een prima speler.

Maar is dat wel wat Ajax zoekt? Dat is de vraag. Want de andere kandidaat, Daley Blind, heeft een volledig ander profiel. De routinier is een opbouwer, een speler die zich onderscheidt door zijn passing, techniek en voetballend vermogen. Gezien zijn leeftijd (35) is het echter de vraag of hij nog geschikt is als controleur van Ajax. Zijn snelheid en loopvermogen waren in zijn eerdere periode in Amsterdam al niet zijn sterkste punten, en bij Girona is daar niet veel verbetering in gekomen..

Onduidelijk wat Ajax wil
Juist deze tegenstelling maakt de interesse van Ajax in Ugarte en Blind zo opvallend. De club beperkt zich niet tot één type middenvelder, maar onderzoekt twee tegengestelde profielen. Enerzijds een agressieve balveroveraar, anderzijds een creatieve en technisch vaardige voetballer. Dat roept vragen op: wat wil Ajax nou precies? En passen die profielen allebei bij wat de ploeg momenteel nodig heeft?

Ervaring
Een ding is duidelijk: het moet een speler zijn die in ieder geval ervaring heeft opgedaan op hoog niveau. En dat hebben Blind én Ugarte gemeen. Op veel vlakken verschillen ze, maar op dat punt vinden de twee elkaar toch.

Vind jij dat Ajax beter af is met Manuel Ugarte of Daley Blind als verdedigende middenvelder?

Laden...
120 stemmen

➡️ Meer nieuws over Ajax

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Nicky van der Gijp

Van der Gijp waarschuwt Ajax: 'Daley Blind terughalen? Écht niet doen!'

  • Gisteren, 23:01
  • Gisteren, 23:01
James Milner in het shirt van Brighton & Hove Albion

Fraaie mijlpaal voor James Milner (40): routinier speelt 650ste Premier League-wedstrijd

  • Gisteren, 22:30
  • Gisteren, 22:30
Gastón Ávila in het shirt van Ajax, op de achtergrond het logo van Rosário Central

Ajax bereikt mondeling akkoord: Ávila terug naar Rosario, huur met koopoptie van 6,5 miljoen

  • Gisteren, 20:52
  • Gisteren, 20:52
0 1 reactie
Reageren
1 reactie
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

ricorico
15 Reacties
18 Dagen lid
14 Likes
ricorico
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Blind? Ik zou dat stadium maar voorbij lopen.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

ricorico
15 Reacties
18 Dagen lid
14 Likes
ricorico
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Blind? Ik zou dat stadium maar voorbij lopen.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Daley Blind

Daley Blind
Girona
Team: Girona
Leeftijd: 35 jaar (9 mrt. 1990)
Positie: V (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Girona
16
0
2024/2025
Girona
34
0
2023/2024
Girona
34
1
2022/2023
Bayern München
4
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
17
31
46
2
Feyenoord
17
21
35
3
Ajax
17
10
30
4
NEC
17
14
29
5
Groningen
17
3
27

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel