Ajax staat op het punt om opnieuw (tijdelijk) afscheid te nemen van , zo melden verschillende bronnen in Argentinië. De 24-jarige verdediger zou dichtbij een terugkeer bij zijn eerste profclub Rosario Central zijn en inmiddels zelfs de medische keuring al hebben doorstaan. Zijn zaakwaarnemer bevestigt tegenover De Telegraaf dat beide clubs inmiddels mondeling akkoord zijn over een verhuur met niet-verplichte optie tot koop.

Toenmalig Ajax-directeur Sven Mislintat telde in de beruchte transferzomer van 2023 zo'n 12,5 miljoen euro neer om Ávila over te nemen van het Belgische Royal Antwerp FC. De Argentijn flopte echter volledig in de Johan Cruijff ArenA. In zijn debuutjaar kwam hij niet verder dan vijf wedstrijden in de Eredivisie en twee in de Europa League. De blamage in het bekertoernooi, waarin Ajax in de tweede ronde werd uitgeschakeld door de amateurs van Hercules, zou zijn achtste en laatste optreden in het rood en wit betekenen.

Artikel gaat verder onder video

Een maand na de bekerblamage sloeg het noodlot toe voor Ávila, toen hij op het trainingsveld zijn voorste kruisband scheurde. Eenmaal hersteld, ruim een jaar later, was zijn rol volledig uitgespeeld. Ajax verhuurde hem begin dit jaar dan ook aan het Braziliaanse Fortaleza, waar Ávila al snel basisspeler werd maar niet kon voorkomen dat de club degradeerde naar het tweede niveau. Zijn huurcontract liep op oudjaarsdag af. Daarna werd de verdediger gelinkt aan een langer verblijf in Brazilië, waar São Paulo hem nu wilde huren. Die transfer klapte echter; volgens sommige bronnen omdat Ajax en de Braziliaanse club er niet uit kwamen over de financiën. Anderen wisten juist te melden dat Ávila zélf te kennen had gegeven terug te willen keren naar zijn vaderland.

Dat laatste lijkt nu daadwerkelijk te gaan gebeuren. De Argentijnse transferjournalist Uriel Iugt schrijft op X dat de deal rond is: Ajax zou Ávila voor een jaar verhuren aan Rosariomet daarbij een optie tot koop. Zijn collega César Luis Merlo voegt daar even later aan toe dat Ávila reeds door de medische keuring is gekomen. De verdediger zou van Ajax speciale toestemming hebben gekregen om de keuring te ondergaan terwijl de deal tussen de clubs nog wordt afgerond.

'Spaanse club meldde zich op het laatste moment voor Ávila'

Ávila's zaakwaarnemer, Steinar Diets van Essel Sports, bevestigt de berichtgeving over zijn cliënt woensdagavond aan De Telegraaf. "De clubs hebben een mondeling akkoord en zijn de afspraken op papier aan het zetten", aldus Dietz. Volgens de ochtendkrant verkiest Ávila een terugkeer bij Rosario Central boven een niet bij naam genoemde Spaanse club, die zich op het laatste moment nog gemeld zou hebben. In de huurovereenkomt, die tot 1 januari 2028 loopt, is een niet verplichte koopoptie van 6,5 miljoen euro opgenomen.