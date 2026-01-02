Live voetbal

'São Paulo trekt bod op Ajax-flop Ávila in'

Gaston Ávila in actie voor Fortaleza
Foto: © Imago
2 januari 2026

De overstap van Gastón Ávila van Ajax naar São Paulo is van de baan, zo melden bronnen in Brazilië. De Amsterdammers zouden het niet eens zijn geworden met de Braziliaanse club over de financiële voorwaarden waartegen de geflopte aankoop van Sven Mislintat de overstap zou maken. São Paulo zou het bod op Ávila daarom hebben ingetrokken.

Ajax betaalde in de doldwaze transferzomer van 2023 een bedrag van liefst 12,5 miljoen euro aan Royal Antwerp voor de diensten van Ávila. De Argentijn kwam in Amsterdam, mede door een ernstige blessure, nooit uit de verf. Toen hij weer fit was, besloot Ajax hem afgelopen winter te verhuren aan het Braziliaanse Fortaleza.

Met die club degradeerde Ávila dit seizoen uit de Braziliaanse Série A. Deze winter keert hij weer terug naar Ajax. Op speeltijd in de ploeg van Fred Grim hoeft hij echter niet te rekenen, dus willen beide partijen zo snel mogelijk tot een oplossing komen.

São Paulo leek die oplossing te gaan bieden. De Braziliaanse club zette in op een huurdeal voor het hele kalenderjaar 2026 en zou daarbij ook een optie tot koop bedingen. Volgens het Braziliaanse UOL Esporte zijn de onderhandelingen echter stukgelopen op de salarisverdeling. São Paulo zou hebben ingezet op een fifty-fifty verdeling, zoals Fortaleza die ook met Ajax overeen was gekomen. Ajax wilde echter dat de Brazilianen een groter percentage van Ávila's salaris voor hun rekening zouden nemen.

Docker
575 Reacties
46 Dagen lid
1.553 Likes
Docker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Jammer voor Ajax. Het was goed geweest als we deze speler hadden kunnen verhuren en later eventueel verkopen.

dilima1966
2.960 Reacties
935 Dagen lid
15.981 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Her is toch van de zotten dat ajax weer een constructie bedenkt met salaris 50/50 let maar op op Ávila gaan ze ook opnieuw weer wat bedenken dat het klappen met geld gaat kosten

