hoopt in de toekomst terug te keren bij Ajax, zo maakt hij duidelijk in gesprek met Viaplay. De aanvallende middenvelder vertrok op negentienjarige leeftijd al uit Amsterdam voor een avontuur bij AS Roma.

Kluivert debuteerde begin 2017 op zeventienjarige leeftijd voor Ajax en leek een veelbelovende toekomst tegemoet te gaan in Amsterdam. Anderhalf jaar later besloot hij echter om de stap naar het buitenland te maken, toen AS Roma voor hem aanklopte. Dat werd hem door de supporters van Ajax niet in dank afgenomen.

De inmiddels 26-jarige speler van Bournemouth hoopt echter nog eens terug te keren naar Ajax. “Ik ben nooit kampioen geworden met Ajax en dat vind ik wel heel jammer”, zo laat de elfvoudig international weten. “Dat is wel iets wat aan me knaagt: om in Nederland met Ajax kampioen te worden. Dat is een droom die ik nog heb. Dat zou wel mooi zijn.”

Nadat Kluivert vertrok bij Ajax, beleefden de Amsterdammers onder Erik ten Hag een succesperiode met drie kampioenschappen in vier seizoenen en een plek in de halve finale van de Champions League. Kluivert beaamt dat hij misschien wel te jong was om te vertrekken uit Amsterdam. “Als ik tegen mezelf had kunnen zeggen dat het beter was om te blijven, had ik bij Ajax gebleven.”