Justin Kluivert zet deur voor rentree bij Ajax volledig open

Justin Kluivert van Bournemouth met Ajax-logo
Foto: © Imago/Realtimes
2 reacties
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
30 december 2025, 19:52   Bijgewerkt: 21:01

Justin Kluivert hoopt in de toekomst terug te keren bij Ajax, zo maakt hij duidelijk in gesprek met Viaplay. De aanvallende middenvelder vertrok op negentienjarige leeftijd al uit Amsterdam voor een avontuur bij AS Roma.

Kluivert debuteerde begin 2017 op zeventienjarige leeftijd voor Ajax en leek een veelbelovende toekomst tegemoet te gaan in Amsterdam. Anderhalf jaar later besloot hij echter om de stap naar het buitenland te maken, toen AS Roma voor hem aanklopte. Dat werd hem door de supporters van Ajax niet in dank afgenomen.

Artikel gaat verder onder video

De inmiddels 26-jarige speler van Bournemouth hoopt echter nog eens terug te keren naar Ajax. “Ik ben nooit kampioen geworden met Ajax en dat vind ik wel heel jammer”, zo laat de elfvoudig international weten. “Dat is wel iets wat aan me knaagt: om in Nederland met Ajax kampioen te worden. Dat is een droom die ik nog heb. Dat zou wel mooi zijn.”

Nadat Kluivert vertrok bij Ajax, beleefden de Amsterdammers onder Erik ten Hag een succesperiode met drie kampioenschappen in vier seizoenen en een plek in de halve finale van de Champions League. Kluivert beaamt dat hij misschien wel te jong was om te vertrekken uit Amsterdam. “Als ik tegen mezelf had kunnen zeggen dat het beter was om te blijven, had ik bij Ajax gebleven.”

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

dilima1966
2.951 Reacties
932 Dagen lid
15.967 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Als ajax tussen door nu Justin Kluivert nu zou kan halen financiële gelijk doen niet alleen de club een plezier doen ook de supporters zouden dan blij zijn

CG
2.926 Reacties
890 Dagen lid
13.535 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Van mij mag hij wel komen.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

