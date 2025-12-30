Ajax is geschrokken van de berichtgeving van maandagavond over , die geen interesse zou hebben in een stap naar de Johan Cruijff ArenA. Volgens clubwatcher Mike Verweij van De Telegraaf hadden de Amsterdammers het idee dat er op dinsdag gewoon weer onderhandeld zou worden over de linksback.

De afgelopen dagen was Hartman het onderwerp van gesprek. De verdediger, die afgelopen zomer de stap van Feyenoord naar Burnley had gemaakt, werd gelinkt aan een transfer naar Ajax en daar zou hij ook voor open staan. Maandagavond kwam echter naar buiten dat hij, gezien zijn verleden in Rotterdam, toch niet naar Ajax wilde.

Artikel gaat verder onder video

“Ik heb van meerdere bronnen binnen Ajax gehoord dat hij wel duidelijk heeft aangegeven open te staan voor Ajax”, reageert Verweij op deze berichtgeving in een video van De Telegraaf. “Dat kan inmiddels veranderd zijn onder druk van veel boze Feyenoord-fans”, speculeert hij. Verweij snapt dat mensen vanuit hun emoties reageren, maar vindt ook dat de ophef wat ver gaat. “Een speler moet van club A naar club B kunnen gaan. Ik snap dat het aartsrivalen zijn, maar als je ziet wat Berghuis over zich heen kreeg, is dat echt heel ver gegaan. Het is toch zó lastig, dat het niet kan.”

Ajax was verrast door het feit dat Hartman zich nu enkel nog op andere opties zou willen richten, zo maakt Verweij duidelijk. “Bij Ajax hadden ze het idee dat ze vandaag verder zouden onderhandelen met Burnley. Dat is ingegeven door het feit dat Hartman openstond voor Ajax. En dat is logisch. Bij Burnley speelde hij de laatste wedstrijden niet en er komt een WK aan. Bij Ajax heeft hij min of meer de garantie dat hij zou gaan spelen. Het is voor hem cruciaal dat hij alles gaat spelen.”