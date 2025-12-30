Ajax is geschrokken van de berichtgeving van maandagavond over Quilindschy Hartman, die geen interesse zou hebben in een stap naar de Johan Cruijff ArenA. Volgens clubwatcher Mike Verweij van De Telegraaf hadden de Amsterdammers het idee dat er op dinsdag gewoon weer onderhandeld zou worden over de linksback.
De afgelopen dagen was Hartman het onderwerp van gesprek. De verdediger, die afgelopen zomer de stap van Feyenoord naar Burnley had gemaakt, werd gelinkt aan een transfer naar Ajax en daar zou hij ook voor open staan. Maandagavond kwam echter naar buiten dat hij, gezien zijn verleden in Rotterdam, toch niet naar Ajax wilde.
“Ik heb van meerdere bronnen binnen Ajax gehoord dat hij wel duidelijk heeft aangegeven open te staan voor Ajax”, reageert Verweij op deze berichtgeving in een video van De Telegraaf. “Dat kan inmiddels veranderd zijn onder druk van veel boze Feyenoord-fans”, speculeert hij. Verweij snapt dat mensen vanuit hun emoties reageren, maar vindt ook dat de ophef wat ver gaat. “Een speler moet van club A naar club B kunnen gaan. Ik snap dat het aartsrivalen zijn, maar als je ziet wat Berghuis over zich heen kreeg, is dat echt heel ver gegaan. Het is toch zó lastig, dat het niet kan.”
Ajax was verrast door het feit dat Hartman zich nu enkel nog op andere opties zou willen richten, zo maakt Verweij duidelijk. “Bij Ajax hadden ze het idee dat ze vandaag verder zouden onderhandelen met Burnley. Dat is ingegeven door het feit dat Hartman openstond voor Ajax. En dat is logisch. Bij Burnley speelde hij de laatste wedstrijden niet en er komt een WK aan. Bij Ajax heeft hij min of meer de garantie dat hij zou gaan spelen. Het is voor hem cruciaal dat hij alles gaat spelen.”
Weer iemand die denkt dat je in de eredivisie kunt laten zien dat je het niveau van Oranje aan kan. Als hij terug gaat naar de Micky Mouse is het geen Nederlands elftal materiaal (net als Hato). In Engeland lopen nu voldoende Nederlandse linkerverdedigers die het wekelijks wel laten zien.
Op de eerste plaats is het weer eens Verweij die wat roept. Dan weet je het nooit zeker. Ik vraag me daarnaast serieus af of Hartman zich bedacht zou kunnen hebben door bedreigingen van intelligent Feyenoord publiek. Je weet maar nooit. Ik zag hier vanmiddag ook al iemand beweren dat bij de vraag of een Feyenoorder naar Ajax kan eigenlijk maar 1 antwoord mogelijk is (nee dus). Met dat soort domme gedachten heb je er helemaal niets van begrepen. Dan ben je geen supporter maar iets wat daar heel ver vandaan ligt.
@Docker eens, en er waren ook verschillende Feyenoorders die daar ook aangaven dat het onzin is. Toch blijft het treurig dat het voetbal in Nederland zulke oer krachten los maakt bij sommige mensen dat er afgesloten uitvakken nodig zijn om de groepen uit elkaar te houden, en zelfs dat voor sommigen niet voldoende is
Ik snap het sentiment heel goed. Andersom lees ik ook veel verhalen dat Ajacieden de keuze van Hartman om het niet te doen vanwege zijn verleden begrijpen. In mijn ogen ben je geen supporter als je bijvoorbeeld voor Ajax en PSV bent.
