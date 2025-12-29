Transfer Hartman naar Ajax van de baan

gaat niet naar Ajax, zo meldt Voetbal International. De linksback van Burnley werd de afgelopen dagen in verband gebracht met een stap naar Amsterdam, maar dat gaat dus niet door.

Fabrizio Romano zorgde zondag voor een verrassing door te melden dat Hartman in beeld was bij Ajax. Niet veel later werd dit door De Telegraaf bevestigd en liet de krant weten dat de linksback zelf ook wel oren zou hebben naar een stap naar Amsterdam. Ajax dacht daarbij aan een huurdeal met een koopoptie.

Nu gaat die transfer er echter niet van komen, zo weet VI maandagavond te melden. Hartman heeft een rijk verleden bij Feyenoord. Mede daarom heeft de back besloten dat hij niet naar de aartsrivaal uit Amsterdam toe wil. Momenteel denkt de verdediger na over andere opties.

Voor Ajax betekent dit dat de zoektocht naar een nieuwe linksback voort duurt. Daarvoor hebben de Amsterdammers nog vier opties: Jorrel Hato, Souffian El Karouani, Adam Aznou en Ignace van der Brempt.