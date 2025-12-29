Live voetbal 14

Transfer Hartman naar Ajax van de baan

Quilindschy Hartman
Foto: © Imago
29 december 2025, 21:43

Quilindschy Hartman gaat niet naar Ajax, zo meldt Voetbal International. De linksback van Burnley werd de afgelopen dagen in verband gebracht met een stap naar Amsterdam, maar dat gaat dus niet door.

Fabrizio Romano zorgde zondag voor een verrassing door te melden dat Hartman in beeld was bij Ajax. Niet veel later werd dit door De Telegraaf bevestigd en liet de krant weten dat de linksback zelf ook wel oren zou hebben naar een stap naar Amsterdam. Ajax dacht daarbij aan een huurdeal met een koopoptie.

Nu gaat die transfer er echter niet van komen, zo weet VI maandagavond te melden. Hartman heeft een rijk verleden bij Feyenoord. Mede daarom heeft de back besloten dat hij niet naar de aartsrivaal uit Amsterdam toe wil. Momenteel denkt de verdediger na over andere opties.

Voor Ajax betekent dit dat de zoektocht naar een nieuwe linksback voort duurt. Daarvoor hebben de Amsterdammers nog vier opties: Jorrel Hato, Souffian El Karouani, Adam Aznou en Ignace van der Brempt.

Jordi Cruijff

Ajax bereikt akkoord met Jordi Cruijff, die Alex Kroes opvolgt

Christian Eriksen/Ajax

Christian Eriksen spreekt uit dat hij zijn carrière wil afsluiten bij Ajax

Sarina Wiegman

Sarina Wiegman is klaar om een mannenploeg te coachen, stellen Ellen Hoog en Naomi Van As

Tuurlijk zou hij daar niet heen gaan. Ik ken Q, dat is een echte Feyenoorder.

Ik begrijp zijn voorkeur maar je wil jezelf ook laten zien voor oranje, en hij is echt een aanwinst voor Ajax. Misschien zijn er andere clubs met concrete interesse, anders zou ik het niet verstandig vinden.

Quilindschy Hartman

Quilindschy Hartman
Burnley
Team: Burnley
Leeftijd: 24 jaar (14 nov. 2001)
Positie: V (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Burnley
15
0
2024/2025
Feyenoord
12
0
2023/2024
Feyenoord
26
0
2022/2023
Feyenoord
23
2

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
17
31
46
2
Feyenoord
17
21
35
3
Ajax
17
10
30
4
NEC
17
14
29
5
Groningen
17
3
27

Complete Stand

