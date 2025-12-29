Jordi Cruijff kan Peter Bosz niet overtuigen om terug te keren naar Ajax, zo laat de trainer van PSV weten aan De Telegraaf. Bosz was in eerste instantie verbaasd door het feit dat Cruijff open stond voor een stap naar Ajax.

Ajax maakte zondagavond bekend dat het een mondeling akkoord had bereikt met Cruijff. De zoon van Johan Cruijff gaat een contract tot medio 2028 tekenen en zal Alex Kroes opvolgen als technisch directeur. Bosz, die tien jaar geleden met Cruijff samenwerkte bij Maccabi Tel Aviv, wist al eerder van de interesse van Ajax. “Hij heeft me hier een tijdje geleden over gebeld”, zo laat de succestrainer van PSV weten. “Dus ik wist al even dat het speelde.”

Toch zorgde Cruijff wel voor verbazing bij zijn voormalig collega, door aan te geven open te staan voor een stap naar Ajax. “In Tel Aviv vertelde hij me zichzelf niet als Nederlander maar als Spanjaard te zien”, zo geeft Bosz aan. “Hij zag zichzelf die stap toen niet zo snel zetten.” De oefenmeester heeft wel een vermoeden waarom Cruijff nu wel aan de slag wil bij Ajax. “Het zou ermee te maken kunnen hebben dat hij het een romantische gedachte vindt aan de slag te zijn bij de club van zijn vader: Ajax.”

Een van de eerste taken van Cruijff bij Ajax, is het vinden van een nieuwe trainer na het ontslag van John Heitinga. Hoewel Bosz over een aflopend contract beschikt bij PSV, staat hij er absoluut niet voor open om opnieuw in Amsterdam aan de slag te gaan, zo maakt hij duidelijk. “Daarover bellen heeft geen zin. Maar we zullen zeker bellen en elkaar hopelijk weer veel vaker zien”, besluit Bosz.