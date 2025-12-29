Live voetbal 14

Cruijff kan Bosz niet overtuigen voor Ajax te kiezen

Peter Bosz en Jordi Cruijff
Foto: © Imago/Realtimes
1 reactie
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
29 december 2025, 20:47

Jordi Cruijff kan Peter Bosz niet overtuigen om terug te keren naar Ajax, zo laat de trainer van PSV weten aan De Telegraaf. Bosz was in eerste instantie verbaasd door het feit dat Cruijff open stond voor een stap naar Ajax.

Ajax maakte zondagavond bekend dat het een mondeling akkoord had bereikt met Cruijff. De zoon van Johan Cruijff gaat een contract tot medio 2028 tekenen en zal Alex Kroes opvolgen als technisch directeur. Bosz, die tien jaar geleden met Cruijff samenwerkte bij Maccabi Tel Aviv, wist al eerder van de interesse van Ajax. “Hij heeft me hier een tijdje geleden over gebeld”, zo laat de succestrainer van PSV weten. “Dus ik wist al even dat het speelde.”

Artikel gaat verder onder video

Toch zorgde Cruijff wel voor verbazing bij zijn voormalig collega, door aan te geven open te staan voor een stap naar Ajax. “In Tel Aviv vertelde hij me zichzelf niet als Nederlander maar als Spanjaard te zien”, zo geeft Bosz aan. “Hij zag zichzelf die stap toen niet zo snel zetten.” De oefenmeester heeft wel een vermoeden waarom Cruijff nu wel aan de slag wil bij Ajax. “Het zou ermee te maken kunnen hebben dat hij het een romantische gedachte vindt aan de slag te zijn bij de club van zijn vader: Ajax.”

Een van de eerste taken van Cruijff bij Ajax, is het vinden van een nieuwe trainer na het ontslag van John Heitinga. Hoewel Bosz over een aflopend contract beschikt bij PSV, staat hij er absoluut niet voor open om opnieuw in Amsterdam aan de slag te gaan, zo maakt hij duidelijk. “Daarover bellen heeft geen zin. Maar we zullen zeker bellen en elkaar hopelijk weer veel vaker zien”, besluit Bosz.

➡️ Meer Ajax nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Jordi Cruijff

Ajax bereikt akkoord met Jordi Cruijff, die Alex Kroes opvolgt

  • Gisteren, 18:57
  • Gisteren, 18:57
Christian Eriksen/Ajax

Christian Eriksen spreekt uit dat hij zijn carrière wil afsluiten bij Ajax

  • Gisteren, 18:36
  • Gisteren, 18:36
Sarina Wiegman

Sarina Wiegman is klaar om een mannenploeg te coachen, stellen Ellen Hoog en Naomi Van As

  • Gisteren, 17:36
  • Gisteren, 17:36
3 1 reactie
Reageren
1 reactie
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

CG
2.919 Reacties
889 Dagen lid
13.530 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Toch wel jammer. Wie dan wel?

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

CG
2.919 Reacties
889 Dagen lid
13.530 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Toch wel jammer. Wie dan wel?

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Peter Bosz

Peter Bosz
PSV
Team: PSV
Functie: Coach
Leeftijd: 62 jaar (21 nov. 1963)

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
17
31
46
2
Feyenoord
17
21
35
3
Ajax
17
10
30
4
NEC
17
14
29
5
Groningen
17
3
27

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel