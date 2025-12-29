hoopt dat hij snel na de hervatting van de Eredivisie weer inzetbaar is voor Ajax. De spits vertelt bij Viaplay dat hij zijn enkelband volledig had afgescheurd, maar dat het inmiddels weer een stuk beter gaat.

Weghorst liep begin december in het duel tussen Fortuna Sittard en Ajax (1-3) een blessure op aan zijn enkel. De spits werd na een kwartier spelen op zijn enkel geraakt door Shawn Adewoye, maar kon nog bijna vijftien minuten verder spelen voor hij zich moest laten wisselen. Ajax meldde enkele dagen later dat Weghorst door ‘forse schade’ niet meer zou spelen voor de winterstop.

Maandag zat de Ajax-spits in de studio van Viaplay als analist bij het WK darts 2026. Daar sprak hij over de blessure die hem de afgelopen periode aan de kant hield. “Het gips is er gelukkig net af. Ik heb tweeënhalve week in dun softgips gelopen”, zo gaf Weghorst aan. “Mijn rechter enkelband is echt helemaal afgescheurd. Het was best een pittige blessure. We gaan even kijken hoe het nu gaat. Op zich voelt het nu goed.”

Weghorst vertelt dat hij inmiddels weer zonder pijn kan lopen en hoopt op korte termijn weer belangrijk te zijn voor Ajax. “Als het straks weer goed gaat en ik kan rustig naar het veld, dan kan het volgens mij ook weer snel gaan.” De centrumspits hoopt niet al te veel wedstrijden meer te missen. “In de week na 11 januari (Telstar - Ajax, red.) is direct de bekerwedstrijd tegen AZ, wat heel belangrijk is”, geeft hij aan. “Het is zeker de doelstelling om dat te kunnen halen. Of het realistisch is, weet ik niet, maar daar gaan we zeker voor.”