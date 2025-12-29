Ajax-spits Wout Weghorst is maandagmiddag in de studio van Viaplay geconfronteerd met de mogelijke transfer van Quilindschy Hartman naar Ajax. De linksback van Burnley wordt sinds zondag nadrukkelijk in verband gebracht met een overstap naar Amsterdam.

Weghorst was te gast bij Viaplay om de middagsessie van het WK Darts te analyseren, maar presentator Bart Nolles kon het niet laten om ook het voetbalnieuws erbij te betrekken. “Het kan zijn dat er nog een topdarter bij jullie bij komt spelen”, grapte Nolles live in de uitzending.

De spits van Ajax wist van niets over de mogelijke pikante overstap van de oud-Feyenoorder naar de Johan Cruijff ArenA: “Nu moet je mij even helpen”, reageerde Weghorst. Nolles lichtte vervolgens toe dat Hartman in gesprek zou zijn met Ajax om de nieuwe linksback te worden en dat hij bovendien goed kan darten.

“Oké, dit was nieuw voor mij”, antwoordde Weghorst zichtbaar verrast. “Bij het Nederlands elftal heb ik wel eens tegen hem gespeeld met darten, maar dit nieuwtje kende ik nog niet.”

Ook over de aanstelling van Jordi Cruijff als nieuwe technisch directeur bleek Weghorst niet volledig op de hoogte. “Ik ben heerlijk op de piste in de sneeuw geweest”, lachte hij. “Dat er een mondeling akkoord was, was voor mij nieuw. Voor de club is het belangrijk dat er rust en duidelijkheid komt. Ik denk dat hij daarin helpend kan zijn.”