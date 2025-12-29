Live voetbal

Wout Weghorst schuift aan als dartsanalist bij Viaplay

Wout Weghorst Viaplay Darts (2024)
Foto: © ViaplayDarts
Photo of Tijmen Gerritsen Tijmen Gerritsen
29 december 2025, 13:16   Bijgewerkt: 13:26

Wout Weghorst is maandagmiddag te gast als analist bij Viaplay. Samen met presentator Bart Nolles en darter Jerry Hendriks analyseert de spits van Ajax vanaf 13.30 uur de middagwedstrijden op het WK Darts.

Het is niet voor het eerst dat Weghorst aanschuift in de studio van Viaplay om het WK Darts te duiden. Een jaar geleden was de boomlange spits ook al te gast. Destijds maakte Weghorst live in de uitzending bekend dat hij voor de vierde keer vader was geworden.

Maandagmiddag analyseert Weghorst drie wedstrijden. In een van die duels komt een Nederlander in actie: Kevin Doets, die het opneemt tegen de Engelse darter Nathan Aspinall.

Artikel gaat verder onder video

Ook Kees Kwakman te gast
Tijdens de avondsessie van het WK Darts schuift later op de dag nog een bekende voetbalnaam aan bij Viaplay. Kees Kwakman is dan te gast bij presentator Koert Westerman.

Timo987
34 Reacties
42 Dagen lid
60 Likes
Timo987
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Mooi, kan zelf ook een goed pijltje gooien!

