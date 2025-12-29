is maandagmiddag te gast als analist bij Viaplay. Samen met presentator Bart Nolles en darter Jerry Hendriks analyseert de spits van Ajax vanaf 13.30 uur de middagwedstrijden op het WK Darts.

Het is niet voor het eerst dat Weghorst aanschuift in de studio van Viaplay om het WK Darts te duiden. Een jaar geleden was de boomlange spits ook al te gast. Destijds maakte Weghorst live in de uitzending bekend dat hij voor de vierde keer vader was geworden.

Maandagmiddag analyseert Weghorst drie wedstrijden. In een van die duels komt een Nederlander in actie: Kevin Doets, die het opneemt tegen de Engelse darter Nathan Aspinall.

Ook Kees Kwakman te gast

Tijdens de avondsessie van het WK Darts schuift later op de dag nog een bekende voetbalnaam aan bij Viaplay. Kees Kwakman is dan te gast bij presentator Koert Westerman.