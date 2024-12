Wout Weghorst komt live op televisie met een ‘primeurtje’

is onlangs voor de vierde keer vader geworden, zo maakt hij bekend in de studio bij Viaplay. De spits van Ajax en zijn vriendin Nikki van Esch hebben voor de vierde keer een dochter gekregen.

Weghorst is maandagavond aanwezig in de studio van Viaplay als analist tijdens het WK Darts. De aanvaller is een kenner van de sport en zou zelf ook een aardig pijltje kunnen gooien. Zo heeft hij in het verleden wel eens een leg weten te winnen tegen Michael van Gerwen.

Aan het begin van de uitzending rondom het WK Darts richt Koert Westerman zich eerst tot Weghorst. “Groot nieuws in de familie bij jou”, begint de presentator. Dat beaamt de spits van Ajax. “Een primeurtje”, grapt hij. “Ik ben weer papa geworden, de vierde meid”, zegt Weghorst met een brede lach op zijn gezicht. Daar is de aanvaller heel blij mee, want nadat zijn eerste kinderen meisjes waren, hoopte hij dat ook zijn volgende kinderen meisjes zouden zijn.

“Mijn vriendin en ik zijn al heel lang samen, sinds de middelbare school”, gaat Weghorst verder. “Ik heb ook altijd gezegd: als het zo mag zijn, zou ik graag een groot gezin hebben. En als ik mag kiezen, allemaal meiden. Dus ik heb geluk gehad.”

Wies Weghorst

Weghorst kreeg zijn eerste dochter met Van Esch, Juul, in 2018. In 2020 werd Lucie Mary Jo geboren, terwijl in 2022 Daantje Suze Mary volgde. Westerman mag bij Viaplay onthullen hoe de vierde dochter van de spits heet. “Wies, wat een geweldige naam”, stelt de presentator. “Wies Weghorst, ontzettend gefeliciteerd.”

