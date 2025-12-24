Live voetbal

Victor Vlam denkt dat Estavana Polman in voetsporen van Hélène Hendriks kan treden

Rafael van der Vaart en Estavana Polman
Foto: © Imago
24 december 2025

Estavana Polman moet een kans krijgen als presentatrice bij Talpa, zo stelt mediakenner Victor Vlam. Volgens hem zou de partner van Rafael van der Vaart goed in de voetsporen kunnen treden van Hélène Hendriks.

In zijn podcast Victor Duidt TV gaat Vlam in op een mogelijke stap van Polman richting televisie. Nu de handbalster het rustiger aan doet door te stoppen als international, ziet de televisiecriticus kansen voor haar als presentatrice.

“Ik denk dat Estavana iemand is die je best wel graag aan je zender zou willen verbinden”, zegt Vlam. Hij ziet Polman vooral passen bij een programma als De Oranjezomer, dat momenteel wordt gepresenteerd door Hendriks: “Ik denk dat Estavana iemand is die veel talent heeft.”

“Ik zou er niet eens van opkijken als ze haar gaan testen als talkshowpresentatrice. Ze heeft een heel charismatisch voorkomen en is sterk voor de dynamiek in zo’n programma. Dat is vrij uniek en zie je niet zo vaak. Met de juiste mensen om haar heen zou dat tot een leuk programma kunnen leiden, als ze daar zelf natuurlijk voor openstaat.”

