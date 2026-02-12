Live voetbal

PSV zonder Saibari tegen FC Volendam: 'Ik mis een bepaalde frisheid'

PSV-trainer Peter Bosz
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Luuk van Grinsven Luuk van Grinsven
12 februari 2026, 13:31

Ismael Saibari ontbreekt vrijdagavond bij het duel tussen FC Volendam en PSV. De Marokkaanse middenvelder heeft vrijaf gekregen van Peter Bosz, zo vertelt de trainer op de persconferentie van donderdagmiddag. De oefenmeester miste een bepaalde frisheid bij zijn sterspeler.

Saibari keerde op 24 januari terug in de basisopstelling van PSV, nadat hij met Marokko de finale van de Afrika Cup had behaald. De aanvallende middenvelder speelde direct negentig minuten en moest enkele dagen ook aan de bak in de Champions League-wedstrijd tegen Bayern München. Ook toen bleef Saibari negentig minuten binnen de lijnen.

Artikel gaat verder onder video

In de daaropvolgende duels, tegen Feyenoord, sc Heerenveen en FC Groningen, speelde de middenvelder opnieuw. Bosz heeft besloten om de sterkhouder een vrije dag te geven, als PSV het opneemt tegen Volendam. “Ik mis gewoon een bepaalde frisheid. Hij speelde goed tegen FC Groningen, maar Ismael kreeg een aantal schoppen en ik vond het beter om hem nu een keer vrij te geven”, zegt de oefenmeester. Voor Anass Salah-Eddine geldt hetzelfde verhaal. Ook hij speelde mee in de finale van de Afrika Cup en heeft wat pijntjes aan de voet. In tegenstelling tot Saibari, is de verwachting dat hij wél bij de selectie zit.

Schiks opnieuw onder de lat

Niek Schiks zal andermaal het doel verdedigen bij PSV. Matej Kovar is nog niet fit genoeg om te starten, al valt zijn blessure mee. Nick Olij zal daarentegen langere tijd ontbreken bij de Eindhovense ploeg. Bosz liet Schiks met rust na zijn succesvolle debuut tegen Groningen. “Ik heb hem maar een beetje met rust gelaten. Er was al zoveel aandacht. Voor hem geldt nu dat hij constant moet worden.”

➡️ Meer nieuws over PSV

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Bas Nijhuis te gast bij Vandaag Inside

Nijhuis fel op Van Hooijdonk na kritiek op VAR-moment

  • di 10 februari, 10:56
  • 10 feb. 10:56
  • 7
Ayase Ueda Feyenoord

Nieuw geluid over afwezigheid Ueda: ‘Blijkbaar is het iets mentaals’

  • ma 9 februari, 16:24
  • 9 feb. 16:24
  • 10
Het logo van voetbalclub Ajax

Debutant Da Silva krijgt een 9 (!) bij Ajax: ‘Lichtpuntje van de week’

  • ma 9 februari, 10:50
  • 9 feb. 10:50
  • 6
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Volendam - PSV

FC Volendam
20:00
PSV
11,00
6,75
1,25
Wordt gespeeld op 13 feb. 2026
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Ismael Saibari

Ismael Saibari
PSV
Team: PSV
Leeftijd: 25 jaar (28 jan. 2001)
Positie: M, AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
PSV
19
11
2024/2025
PSV
29
11
2023/2024
PSV
19
5
2022/2023
PSV
17
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
22
40
59
2
Feyenoord
22
20
42
3
NEC
22
19
41
4
Ajax
22
13
39
5
Sparta
22
-7
36

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel