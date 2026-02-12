ontbreekt vrijdagavond bij het duel tussen FC Volendam en PSV. De Marokkaanse middenvelder heeft vrijaf gekregen van Peter Bosz, zo vertelt de trainer op de persconferentie van donderdagmiddag. De oefenmeester miste een bepaalde frisheid bij zijn sterspeler.

Saibari keerde op 24 januari terug in de basisopstelling van PSV, nadat hij met Marokko de finale van de Afrika Cup had behaald. De aanvallende middenvelder speelde direct negentig minuten en moest enkele dagen ook aan de bak in de Champions League-wedstrijd tegen Bayern München. Ook toen bleef Saibari negentig minuten binnen de lijnen.

In de daaropvolgende duels, tegen Feyenoord, sc Heerenveen en FC Groningen, speelde de middenvelder opnieuw. Bosz heeft besloten om de sterkhouder een vrije dag te geven, als PSV het opneemt tegen Volendam. “Ik mis gewoon een bepaalde frisheid. Hij speelde goed tegen FC Groningen, maar Ismael kreeg een aantal schoppen en ik vond het beter om hem nu een keer vrij te geven”, zegt de oefenmeester. Voor Anass Salah-Eddine geldt hetzelfde verhaal. Ook hij speelde mee in de finale van de Afrika Cup en heeft wat pijntjes aan de voet. In tegenstelling tot Saibari, is de verwachting dat hij wél bij de selectie zit.

Schiks opnieuw onder de lat

Niek Schiks zal andermaal het doel verdedigen bij PSV. Matej Kovar is nog niet fit genoeg om te starten, al valt zijn blessure mee. Nick Olij zal daarentegen langere tijd ontbreken bij de Eindhovense ploeg. Bosz liet Schiks met rust na zijn succesvolle debuut tegen Groningen. “Ik heb hem maar een beetje met rust gelaten. Er was al zoveel aandacht. Voor hem geldt nu dat hij constant moet worden.”