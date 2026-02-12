Een tweetal fans reisde af naar de Grolsch Veste net buiten Enschede met hun telefoons. Daarop is een soort app te zien, waarmee het duo de stadionlichten van de Grolsch Veste aan en uit lijkt te zetten. Of dat ook echt zo is, blijft in het ongewis.

De beelden tonen hoe het tweetal zich net buiten de Grolsch Veste bevindt. Op hun telefoon is een applicatie zichtbaar waarmee zij commando’s invoeren.

Op het moment dat één van hen iets op het scherm bevestigt, springen delen van de stadionverlichting aan of uit. De timing in de video wekt de indruk dat er een directe koppeling is met het lichtsysteem van de Grolsch Veste.

Of er daadwerkelijk sprake is van een hack, een beveiligingslek of een slim gemonteerde video, is vooralsnog onduidelijk. FC Twente heeft nog niet gereageerd op de opvallende beelden, die op X hard rondgaan en bij elkaar al meer dan honderdduizend views hebben opgeleverd.