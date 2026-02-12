Live voetbal

Supporters 'hacken' stadionlampen van Twente, beelden gaan hard rond

Supporters 'hacken' stadionlampen van Twente, beelden gaan hard rond
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Luuk van Grinsven Luuk van Grinsven
12 februari 2026, 12:15

Een tweetal fans reisde af naar de Grolsch Veste net buiten Enschede met hun telefoons. Daarop is een soort app te zien, waarmee het duo de stadionlichten van de Grolsch Veste aan en uit lijkt te zetten. Of dat ook echt zo is, blijft in het ongewis.

De beelden tonen hoe het tweetal zich net buiten de Grolsch Veste bevindt. Op hun telefoon is een applicatie zichtbaar waarmee zij commando’s invoeren.

Op het moment dat één van hen iets op het scherm bevestigt, springen delen van de stadionverlichting aan of uit. De timing in de video wekt de indruk dat er een directe koppeling is met het lichtsysteem van de Grolsch Veste.

Artikel gaat verder onder video

Of er daadwerkelijk sprake is van een hack, een beveiligingslek of een slim gemonteerde video, is vooralsnog onduidelijk. FC Twente heeft nog niet gereageerd op de opvallende beelden, die op X hard rondgaan en bij elkaar al meer dan honderdduizend views hebben opgeleverd.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Bas Nijhuis te gast bij Vandaag Inside

Nijhuis fel op Van Hooijdonk na kritiek op VAR-moment

  • di 10 februari, 10:56
  • 10 feb. 10:56
  • 7
Ayase Ueda Feyenoord

Nieuw geluid over afwezigheid Ueda: ‘Blijkbaar is het iets mentaals’

  • ma 9 februari, 16:24
  • 9 feb. 16:24
  • 10
Het logo van voetbalclub Ajax

Debutant Da Silva krijgt een 9 (!) bij Ajax: ‘Lichtpuntje van de week’

  • ma 9 februari, 10:50
  • 9 feb. 10:50
  • 6
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
4
Ajax
22
13
39
5
Sparta
22
-7
36
6
Twente
22
12
34
7
AZ
22
1
33
8
Groningen
22
1
31

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel