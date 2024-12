‘Het topniveau van Brobbey ligt hoger dan dat van Godts, daar durf ik heel veel geld op in te zetten’

is in potentie een betere voetballer dan , zo stelt Neal Petersen in de Eredivisie XXL Reviewshow van FC Afkicken. Zijn tafelgenoten zijn het daar absoluut niet mee eens en vinden dat Ajax er goed aan doet Brobbey in de winter te verkopen.

In de Eredivisie XXL Reviewshow van FC Afkicken komen de financiën van Ajax ter sprake. Mart ten Have stelt dat de Amsterdammers moeten verkopen, waarna hij vraagt of ze er verstandig aan doen om Jorrel Hato of Brobbey in de winter van de hand te doen. “Brobbey moet je toch verkopen als dat kan?”, begint Nicky van der Gijp direct. Daar is Petersen het niet mee eens. “Ik denk nog steeds dat hij een hele goede spits kan worden.”

Petersen noemt vervolgens Kenneth Taylor of Godts als andere opties die verkocht kunnen worden in plaats van Brobbey, maar zijn tafelgenoten zijn nog steeds van mening dat de spits het beste verkocht kan worden. “Als je nu Hato, Brobbey en Godts op een rij zet, zou je toch altijd Brobbey verkopen?”, legt Van der Gijp voor. “Je bent gek als je dat niet doet”, haakt Ten Have daarop in.

Die mening deelt Petersen niet. “Ik zou Hato houden, Brobbey houden en Godts verkopen.” Die uitspraak zorgt voor enorme verbazing bij Van der Gijp en Ten Have. “Dus jij denkt dat het topniveau van Brobbey hoger ligt dan het topniveau van Godts?”, vraagt laatstgenoemde zich af. “Honderd procent, daar durf ik best veel geld op in te zetten”, antwoordt de presentator stellig.

‘Brobbey wordt succesvol in Europese subtop’

“Ik denk dat Brobbey een hele goede carrière gaat hebben.” Daarmee doelt Petersen op succes in de subtop van een van de vijf beste competities. “Maar jij denkt dus dat Godts een minder aansprekende carrière gaat hebben dan Brobbey?”, vraagt Ten Have nog een keer ter bevestiging. Daar stemt Petersen mee in. “Dit is echt bizar”, antwoordt Van der Gijp direct, waarna ze beiden niet zo goed weten hoe ze de discussie moeten voortzetten.

Wie wordt de betere speler? Laden... 35.7% Brian Brobbey 64.3% Mika Godts 168 stemmen

