Van der Vaart wil Ajax-berichten laten lezen: ‘Ze vinden hem goed, maar te wisselvallig’

Rafael van der Vaart heeft in de ESPN DOC Project Halilović onthuld hoe hij Alen Halilović ontdekte. De oud-voetballer is groot fan van de middenvelder van Fortuna Sittard en heeft hem al vaker getipt aan Ajax.

In de documentaire Project Halilović is Van der Vaart veelvuldig aan het woord over de handenbinder van Fortuna Sittard. De analist van onder meer Ziggo Sport en NOS liet al meermaals weten dat hij de Kroaat een uitstekende speler voor Ajax vindt. Van der Vaart ontdekte Halilović in seizoen 2015/16.

“De eerste keer dat ik hem zag spelen was toen ik zelf nog bij Real Betis speelde. Ik speelde zelf niet, maar hij kwam toen in actie tegen Sporting de Gijón. Die wedstrijd heb ik toen toevallig zitten kijken met Estavana, dat was onze eerste date. Toen zei ik al tegen haar: volgens mij is dat een hele goede, omdat hij in zijn eentje een paar weergaloze acties maakte. Toen kon je al zien wat voor speler het was”, vertelt Van der Vaart.

‘Ajax vindt Halilović goed, maar te wisselvallig’

De oud-voetballer noemde Halilović dan ook ‘de nieuwe Messi’. Het is ook geen geheim dat Van der Vaart de Kroaat graag bij Ajax zou zien spelen. “Als hij bij Ajax speelt, zou hij de beste zijn”, sprak de analist onder meer. “Dat is niet overdreven, nee. Ik heb dat ook naar Ajax gestuurd, dat kan ik je zo laten lezen. Ze vinden hem ook heel goed, maar te wisselvallig. Als ik Ajax was geweest, had ik het meteen gedaan. Ajax mist zo’n speler. Het is ideaal om zo’n gozer in je selectie te hebben”, aldus Van der Vaart.

