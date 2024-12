Van der Vaart baalt van omgang met speler, die hij een goede match vindt voor Ajax

Rafael van der Vaart heeft in het verleden bij meerdere clubs in de Eredivisie aangeboden, maar kreeg 'nee' op het rekest. Vitesse, RKC Waalwijk, PEC Zwolle en FC Volendam mochten vervolgens van de oud-international degraderen.

Van der Vaart ondersteunt Halilovic en heeft de aanvallende middenvelder al meermaals getipt voor een transfer naar Ajax. Tot zijn eigen verbazing deelde hij onlangs dat er nog vanuit Amsterdam nog geen contact was opgenomen met de voormalig voetballer van FC Barcelona. Van der Vaart kwam in contact via het broertje van Alen, Dino. Die speelde in 2022 en 2023 voor FC Den Bosch.

Artikel gaat verder onder video

Niet veel later probeerde de voormalig voetballer een contract te regelen voor Alen, die in de zomer van 2023 zonder club zat. In de documentaire Project Halilovic van ESPN doet Van der Vaart zijn verhaal. "Ik heb alle clubs in Nederland gebeld en gevraagd om een stageplek: Vitesse, RKC, PEC Zwolle, FC Volendam... Nee, ze geloofden niet in hem, ze dachten: we hebben beteren", zegt de voormalig Ajacied.

De analist was zeer teleurgesteld in de clubs en ging een wrok koesteren. "Ik hoopte dat ze allemaal zouden degraderen. Dat is ook bijna gebeurd." Alleen RKC en PEC spelen nu op het hoogste niveau in Nederland, al staan de Waalwijkers laatste in de Eredivisie. "Alleen Excelsior zei: 'Laat hem alsjeblieft naar ons komen, dan mag hij drie dagen meetrainen'. Na een dag belde Van Duinen (technisch manager van Excelsior, red.) me op, hij zei: 'ik wil hem houden'. Maar toen kwam Danny Buijs bij Alen op bezoek." Dat contact zorgde ervoor dat hij voor Fortuna Sittard zou tekenen, de club waar hij nu nog steeds voor speelt.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Michael van Praag doet boekje open over zwaar jaar bij Ajax

Michael van Praag stelt zich kwetsbaar op tijdens de uitzending van NH Sportcafé.