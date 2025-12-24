René van der Gijp is enthousiast over de manier waarop Thomas van Groningen de presentatie van Vandaag Inside heeft overgenomen. Hij vindt dat de presentator veel talent heeft en de uitzendingen op een prettige manier weet te leiden.
Van Groningen nam maandag en dinsdag de presentatie van Vandaag Inside voor zijn rekening, omdat Wilfred Genee met vakantie was. De presentator heeft eerder ervaring opgedaan bij programma’s als De Oranjezomer en Nieuws van de Dag, en die ervaring kwam nu goed van pas.
Volgens Van der Gijp zit Van Groningen tijdens het presenteren duidelijk op zijn gemak. "Ik vind Thomas echt goed. Bij De Oranjezomer en nu hier straalt hij gemak uit. Het is prettig om naar hem te kijken, hij doet het professioneel en natuurlijk," zegt de voormalig analist.
Derksen is het volledig met zijn collega eens. Hij stelt dat er door de goede opvolging van Van Groningen 'geen vuiltje aan de lucht' was door het vroegtijdige vertrek van Genee.
