Cynische Van Hanegem ziet AZ bestolen worden in duel met Ajax

Willem van Hanegem snapt niet hoe AZ zondag niet met een overwinning op Ajax van het veld is gestapt. De Noord-Hollandse derby eindigde uiteindelijk in 1-1, maar volgens de voetballegende hadden de Alkmaarders drie goals moeten maken.

AZ en Ajax hielden elkaar na een boeiende wedstrijd uiteindelijk in evenwicht, maar het moet gezegd worden dat het de hoofdstedelingen op cruciale momenten niet tegenzat. "Het domste dat ik dit weekeinde hoorde was dat AZ-spits Jizz Hornkamp geen strafschop kreeg na een duw in zijn rug van Youri Baas, omdat hij waarschijnlijk toch niet meer bij de bal kon", begint Van Hanegem in zijn column van het Algemeen Dagblad. "Allereerst is dat altijd nog maar de vraag, maar dat speelt toch helemaal geen rol?" Het gaat om het moment in de 77e minuut, waarbij Baas ervoor zorgt dat Hornkamp de bal niet kan inknikken.

"Hornkamp springt, Baas kan zelf helemaal nergens meer bij, duwt een speler die in de lucht hangt in zijn rug en iedereen die heeft gevoetbald weet dat de balans dan verdwenen is. Maar nee, niks aan de hand. Dat vind ik dus wel een strafschop", luidt de analyse van Van Hanegem.

Ook iets eerder in de wedstrijd zat de arbiter AZ niet mee, volgens De Kromme. "Dat die 2-0 van Parrott werd afgekeurd, dat vond iedereen dan weer terecht. Die werd afgekeurd, omdat Gaaei werd geblokt door Sadiq. Toen ging de theorie dat Gaaei waarschijnlijk toch niet meer bij de bal kon even niet op, want het kwam even niet uit", is Van Hanegem cynisch. "En als het zo duidelijk was, waarom moest Makkelie dan toch op het scherm gaan kijken? Buitenspel is buitenspel, maar dit was interpretatie. AZ mag zich best bestolen voelen dat het met slechts 1-1 van het veld stapte."