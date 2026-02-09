Grim krijgt ongekende veeg uit de pan: 'Hij moet zich schamen, wanprestatie!'

Valentijn Driessen is allesbehalve overtuigd over de kwaliteiten van Fred Grim. Volgens de journalist moet de interim-trainer van Ajax zich schamen voor het vertoonde spel tegen AZ (1-1), die zelfs van een 'wanprestatie' spreekt.

Ajax had zondag licht het betere van het spel in de eerste helft in Alkmaar, maar AZ kwam in het tweede bedrijf beter in de wedstrijd. Uiteindelijk stond er met 1-1 een vrij logische eindstand op het scorebord, al had de thuisploeg iets betere kansen gekregen. Trainer Grim was na afloop erg tevreden over zijn ploeg, maar was dit ook zo geweest als Kian Fitz-Jim niet in de blessuretijd nog de gelijkmaker had binnen geknikt? Driessen vond Ajax niet eens goed spelen, zo laat hij weten in zijn column in De Telegraaf. "Grim had in Alkmaar als enige goed voetbal gezien van zijn ploeg, combinaties en kansen. Kansen? Ja, mogelijkheden om te komen tot kansen. Met die laatste verklaring onderstreept Grim de debilisering van de trainersanalyse na afloop van wedstrijden. Ze roepen maar wat, die trainers. Alsof iedereen blind is voor wat ze daadwerkelijk ziet."

Grim had het na afloop over 'goed voetbal, combinaties, kansen, energie, weerbaarheid, passie en wilskracht. "Dat ze alsnog een gelijkspel uit het vuur wisten te sleepten, vervulde Grim met trots. Terwijl hij zich moest schamen dat Ajax voor de elfde keer in successie niet van AZ wist te winnen." Volgens Driessen probeert Grim enkel zand in de ogen te strooien met een 'volstrekt ongefundeerde goed-nieuws-show'.

De nukkige journalist denkt dat de interim-trainer van Ajax de lat niet hoog heeft gelegd. Zo stak AZ meer energie in de wedstrijd tegen Ajax, terwijl zij er wel net een midweekse wedstrijd achter de kiezen hadden gekregen, waarbij zelfs een verlenging nodig was (FC Twente in de beker). Grim is volgens Heitinga niet geschikt voor zijn huidige functie. "Hij functioneert niet, rendeert niet en zoekt excuses voor tegenvallende resultaten. Dat hij bij een 1-0 achterstand breekijzer en supersub Wout Weghorst - uiteraard betrokken bij de 1-1 - pas in de 88e minuut laat opdraven, betekent dat Grim niet is berekend op zijn taak als hoofdcoach van Ajax." De voormalig keeper presteert minder dan Heitinga, maar de roep om een nieuwe trainer is een stuk minder groot dan bij zijn voorganger. En dus zal er voorlopig nog geen wisseling van de wacht plaatsvinden, terwijl Driessen het daar wel tijd voor vindt.