Sander Schimmelpenninck hoeft niet meer te rekenen op een uitnodiging van Vandaag Inside. De columnist van de Volkskrant zou zelf graag nog eens aanschuiven, maar Johan Derksen en René van der Gijp hebben de deur resoluut dichtgegooid.

In de uitzending van dinsdagavond kwam Schimmelpenninck, die in het verleden te gast was in het programma, ter sprake naar aanleiding van zijn recente interview met Wilfred Genee. De presentator van Vandaag Inside sprak voor BNR maar liefst twee uur met de columnist, waarbij ook het SBS6-programma aan bod kwam. Algemeen bekend is dat Schimmelpenninck kritisch is op Vandaag Inside, terwijl Derksen zich al langer ergert aan termen als ‘domrechts’, die volgens hem te pas en te onpas worden gebruikt door Schimmelpenninck.

Genee confronteerde Schimmelpenninck met het feit dat Derksen en anderen zich storen aan die kwalificatie. “Het is geen term die zomaar uit de lucht komt vallen of door mij is verzonnen”, reageerde Schimmelpenninck. “Internationaal wordt die inmiddels heel vaak gebruikt. Het gaat om opzettelijke domheid. ‘Dom’ heeft niets te maken met intelligentie, maar met je van de domme houden.”

De opiniemaker ging verder: “Dat begrijpt iedere Nederlander, dat zou Johan Derksen ook moeten begrijpen. Want dat doet hij ook vaak: hij houdt zich van de domme. Het is kritiek op mensen die intelligent zijn, veel nieuws consumeren en prima in staat zouden moeten zijn om de juiste informatie tot zich te nemen, maar dat niet doen. Omdat ze er geen zin in hebben, mensen naar de mond willen praten of er een verdienmodel aan koppelen.”

De uitspraken van Schimmelpenninck werden dinsdagavond besproken bij Vandaag Inside. “Hij is een vreselijke man door anderen neer te zetten als domoren”, reageerde Derksen.

Presentator Thomas van Groningen, die tijdelijk Wilfred Genee vervangt, merkte op dat Schimmelpenninck graag nog eens aan tafel zou willen zitten. “Hij wil hier nog zitten? Nee, schei uit”, reageerde Van der Gijp stellig. “Je moet niet te veel van dit soort types binnenhalen.”

Derksen sloot zich daarbij aan: “In het begin waren we nog wel enthousiast over hem. Hij heeft ook goede optredens gehad aan talkshowtafels. Maar op een gegeven moment werd het vervelender. Hij is het nergens mee eens, weet alles beter en gaat vervolgens op je af.”