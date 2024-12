Fortuna Sittard komt met reactie op Van der Vaart: ‘Nog niks gehoord uit Amsterdam’

Fortuna Sittard heeft nog niets gehoord van Ajax over de mogelijke interesse voor . De Kroaat werd de afgelopen maanden met regelmaat door Rafael van der Vaart naar Amsterdam toe gepraat, maar Alex Kroes heeft zich nog niet in Limburg gemeld.

Van der Vaart is groot fan van Halilovic. Begin november gaf de analist aan dat hij de middenvelder begeleidt en dat hij van mening is dat Ajax of Feyenoord hem moet oppikken. De voormalig voetballer stelde zelfs dat Halilovic in Amsterdam direct de beste speler in de selectie zou zijn. Een maand later kwam Van der Vaart weer terug op de toekomst van Halilovic. De oud-Ajacied zou de Kroaat hebben getipt bij Kroes en zou hebben aangegeven dat hij komende zomer gratis is op te pikken.

Hoewel Ajax de middenvelder misschien wel op de korrel heeft, heeft Kroes zich nog niet gemeld in Sittard, zo stelt technisch directeur Américo Branco in gesprek met Voetbal International. De bestuurder geeft aan op de hoogte te zijn van de uitspraken van Van der Vaart. “Maar tot nu toe hebben we niks gehoord uit Amsterdam”, is hij duidelijk.

Halilovic niet transfervrij

“Van der Vaart beweerde ook dat Alen voor niets opgehaald kan worden”, gaat Branco verder. “Dat klopt niet.” Halilovic heeft nog een contract tot medio 2026 bij Fortuna. “We hebben afspraken gemaakt, maar een transfervrij vertrek is niet aan de orde.” Daarom verwachten de Limburgers ook in de tweede seizoenshelft over de creatieveling te kunnen beschikken. “Voor de duidelijkheid: ik hoop dat we onze selectie deze winter kunnen houden zoals die is. Er is nu geen sprake van concrete interesse in onze spelers, maar gezien de prestaties zou het me niet verrassen als er nog het één en ander gaat gebeuren.”

Vind jij dat Ajax Alen Halilovic moet halen? Laden... 39.8% Ja, absoluut 39.4% Nee, liever niet 20.8% Misschien, afhankelijk van de prijs 284 stemmen

