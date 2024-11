Van der Vaart: 'Als hij naar Ajax gaat, is hij meteen de beste speler van de selectie'

Rafael van der Vaart is enorm onder de indruk van . De spelmaker van Fortuna Sittard is goed aan het seizoen begonnen en zou volgens de 109-voudig international niet misstaan op het middenveld bij Feyenoord en Ajax.

Van der Vaart houdt van technische aanvallers, die bij voorkeur linksbenig zijn, zo geeft hij aan in gesprek met Voetbal International. “Ik ben heel blij dat Mo Ihattaren weer terug is in de Eredivisie”, stelt de voormalig middenvelder. “Hij heeft natuurlijk nog een hoop werk te verzetten, maar dat is nou een speler voor wie ik op het puntje van mijn stoel ga zitten.”

Datzelfde heeft de oud-speler van onder meer Ajax en Real Madrid met Fortuna-middenvelder Halilovic. “Hem begeleid ik een beetje, we praten veel met elkaar”, stelt Van der Vaart. “Ik blijf erbij dat Ajax of Feyenoord hem moet halen. Halilovic is een speler die wedstrijden voor je wint.” De analist ziet dat de Kroaat iemand is die zijn ploeg makkelijker laat spelen, doordat hij in zijn eentje iets kan forceren. “Als Halilovic nu naar Ajax zou gaan, is hij meteen de beste speler van de hele selectie. Ik zou daar geen seconde over hoeven nadenken.”

Van der Vaart ziet andere behandeling voor nummers 10

Dat dit soort uitspraken vaak voor discussie zorgen, weet Van der Vaart zelf ook wel. “Het is maar net hoe je naar zulke spelers kijkt. Halilovic laat heus steekjes vallen”, geeft de oud-voetballer toe. “Maar welke voetballer doet dat níét? Als nummer 10 word je dan meteen geslachtofferd.” Het feit dat een verdediger de bal wel vaak blind mag uitverdedigen, vindt Van der Vaart niet helemaal eerlijk. “Het publiek vindt dat doorgaans goede ingrepen. Terwijl een nummer 10 dan denkt: ‘Ik sta met kneuzen op het veld’. Dat is het verschil.”

