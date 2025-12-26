Live voetbal

Nieuwe arrestaties in Turks gokschandaal

Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
26 december 2025, 12:19

Er zijn nieuwe arrestaties verricht rondom het Turkse gokschandaal. Verschillende Turkse media melden dat er arrestatiebevelen voor 29 personen zijn uitgevaardigd, onder meer voor voormalig vicevoorzitter Erden Timur van Galatasaray en veertien voetballers.

Timur werd vrijdag aangehouden. De man, die tussen 2022 en 2024 vicevoorzitter was van Galatasaray, zou betrokken zijn bij verdachte geldstromen die op zijn bankrekening zijn aangetroffen. De arrestatie van Timur is onderdeel van het grootschalige onderzoek naar het gokschandaal in het Turkse voetbal.

Ook zouden er zes spelers zijn gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij gokactiviteiten rondom een duel tussen Kasimpasa en Samsunspor. De wedstrijd van 26 oktober 2024 eindigde in 0-0 en was opmerkelijk doordat beide ploegen een penalty misten. Volgens onderzoekers valt het niet uit te sluiten dat de wedstrijd bewust is beïnvloed.

Vrijdag vonden er in totaal 29 arrestaties plaats, die in elf verschillende provincies zijn verricht. Eerder werd al duidelijk dat een enorm aantal scheidsrechters aan illegaal gokken zou hebben gedaan, terwijl ook meer dan duizend spelers van verschillende niveaus zijn geschorst tot de uitkomst van het onderzoek bekend is. De arrestatie van Fenerbahçe-voorzitter Sadettin Saran afgelopen week staat los van dit schandaal, maar heeft te maken met een drugszaak.

