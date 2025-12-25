De voorzitter van Fenerbahçe, Sadettin Saran, is opgepakt door de Turkse politie. Dat bevestigt de grootmacht uit Istanbul, die gisteren (woensdag) definitief naast de komst van PSV'er greep, via de officiële kanalen. De preses is verdachte in een onderzoek naar drugshandel.

De 61-jarige Saran, die als kind van een Turkse vader werd geboren in de Verenigde Staten, werd in september van dit jaar voorzitter van Fenerbahçe. In de winterse transferperiode had hij Veerman naar Istanbul willen halen. De komst van de PSV'er - die door een clausule in zijn contract voor zo'n 22 miljoen euro kon worden overgenomen - leek al zo goed als in kannen en kruiken, maar zou er uiteindelijk tóch niet komen.

Gisteren (woensdag) maakten PSV en Veerman aan alle onzekerheid een einde, toen zij bekendmaakten dat de Volendammer het seizoen sowieso afmaakt in Eindhoven. Clubwatcher Rik Elfrink (Eindhovens Dagblad) stelde dat de hele affaire Fenerbahçe 'gezichtsverlies' oplevert: "Fenerbahce trok een grote broek aan, maar bleek het geschetste plaatje niet helemaal waar te kunnen maken." De Turkse club had het bedrag namelijk in termijnen willen betalen, aldus de journalist.

Op dezelfde dag waarop Fenerbahçe Veerman definitief misliep, blijkt Saran dus ook nog te zijn opgepakt. "Onze president is gisteravond in hechtenis genomen in het kader van het lopende onderzoek", schrijft de club op X. Fener laat weten erop te vertrouwen 'dat onze president dit proces met gezond verstand en vastberadenheid zal doorstaan, zoals hij dat tot nu toe heeft gedaan'. Saran wordt in het proces onder meer bijgestaan door advocaten van Fenerbahçe.