Groot nieuws uit Turkije, waar de Turkse voetbalbond maar liefst 1.024 spelers uit de hoogste vier divisies heeft geschorst vanwege een omvangrijk gokschandaal. Onder de geschorste spelers bevinden zich ook voetballers van topclubs als Besiktas en Galatasaray.

In totaal kregen 27 spelers uit de Süper Lig een schorsing opgelegd. Onder hen bevindt zich Eren Elmali van Galatasaray, die een week geleden nog vijf minuten meespeelde in het Champions League-duel met Ajax. Ook Metehan Baltaci (Galatasaray), Necip Uysal (Besiktas) en Ersin Destanoglu (Besiktas) behoren tot de geschorsten.

Artikel gaat verder onder video

Daarnaast zijn acht personen gearresteerd door de Turkse autoriteiten, onder wie Murat Ozkaya, voorzitter van tweede-divisionist Eyupspor. Hij is door de politie opgepakt in verband met het onderzoek.

De voetbalbond heeft als gevolg van het schandaal besloten om de competities op het tweede en derde niveau voor twee weken stil te leggen, omdat verschillende clubs te veel spelers moeten missen. Zo zijn bij Diyarbekirspor (derde niveau) achttien spelers geschorst.

Onlangs was er ook al een rel rondom scheidsrechters in Turkije. Zo werd bekend dat 371 van de 571 scheidsrechters uit dat land een gokaccount hebben. Daarvan hebben 152 arbiters de afgelopen vijf jaar gewed op wedstrijden.