Live voetbal

Enorme rel in Turkije: 1.024 profspelers per direct geschorst wegens gokschandaal

Eren Elmali en Victor Osimhen
Foto: © Imago
1 reactie
Photo of Tijmen Gerritsen Tijmen Gerritsen
10 november 2025, 20:47

Groot nieuws uit Turkije, waar de Turkse voetbalbond maar liefst 1.024 spelers uit de hoogste vier divisies heeft geschorst vanwege een omvangrijk gokschandaal. Onder de geschorste spelers bevinden zich ook voetballers van topclubs als Besiktas en Galatasaray.

In totaal kregen 27 spelers uit de Süper Lig een schorsing opgelegd. Onder hen bevindt zich Eren Elmali van Galatasaray, die een week geleden nog vijf minuten meespeelde in het Champions League-duel met Ajax. Ook Metehan Baltaci (Galatasaray), Necip Uysal (Besiktas) en Ersin Destanoglu (Besiktas) behoren tot de geschorsten.

Artikel gaat verder onder video

Daarnaast zijn acht personen gearresteerd door de Turkse autoriteiten, onder wie Murat Ozkaya, voorzitter van tweede-divisionist Eyupspor. Hij is door de politie opgepakt in verband met het onderzoek.

De voetbalbond heeft als gevolg van het schandaal besloten om de competities op het tweede en derde niveau voor twee weken stil te leggen, omdat verschillende clubs te veel spelers moeten missen. Zo zijn bij Diyarbekirspor (derde niveau) achttien spelers geschorst.

Onlangs was er ook al een rel rondom scheidsrechters in Turkije. Zo werd bekend dat 371 van de 571 scheidsrechters uit dat land een gokaccount hebben. Daarvan hebben 152 arbiters de afgelopen vijf jaar gewed op wedstrijden.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Davinson Sánchez in duel met Wout Weghorst

Davinson Sánchez opent deur voor terugkeer bij Ajax

  • vr 7 november, 14:45
  • 7 nov. 14:45
Supportersrellen Ajax - Galatasaray

Beelden: Galatasaray-fans aangevallen in ArenA, ontvluchten thuisvak

  • do 6 november, 12:44
  • 6 nov. 12:44
Dit zijn de gevolgen van de schorsing van Lionel Messi voor Inter Miami

'Galatasaray droomt van komst Lionel Messi'

  • do 6 november, 11:10
  • 6 nov. 11:10
0 1 reactie
Reageren
1 reactie
21
162 Reacties
4 Dagen lid
220 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Mooie foto van Galatasaray. Cim bom bom 💣 en dat is 3 in de Arena. Ultra damage.. de arena liep al vroegtijdig leeg vroeger dan normaal zelfs.. Ze hebben het er nu nog steeds liever niet over 0 punten in de CL. Oei wat een verval, volgend seizoen hoogstwaarschijnlijk niet eens Europees.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

21
162 Reacties
4 Dagen lid
220 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Mooie foto van Galatasaray. Cim bom bom 💣 en dat is 3 in de Arena. Ultra damage.. de arena liep al vroegtijdig leeg vroeger dan normaal zelfs.. Ze hebben het er nu nog steeds liever niet over 0 punten in de CL. Oei wat een verval, volgend seizoen hoogstwaarschijnlijk niet eens Europees.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Ajax - Galatasaray

Ajax
0 - 3
Galatasaray
Gespeeld op 5 nov. 2025
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Eren Elmali

Eren Elmali
Galatasaray
Team: Galatasaray
Leeftijd: 25 jaar (7 jul. 2000)
Positie: V (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Galatasaray
11
3
2024/2025
Trabzonspor
18
0
2023/2024
Trabzonspor
35
0
2022/2023
Trabzonspor
33
0

Meer info

Stand Süper Lig 2025/2026

Süper Lig
GS
DS
PT
1
Galatasaray
12
19
29
2
Fenerbahçe
12
15
28
3
Trabzonspor
12
10
25
4
Samsun
12
7
23
5
Göztepe
12
9
22

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel