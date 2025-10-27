Een enorme rel in Turkije: 571 scheidsrechters uit dat land hebben de laatste jaren gewed op wedstrijden, melden verschillende Turkse media. Dat is inclusief 22 officials op het hoogste niveau, de Süper Lig.

Het nieuws slaat als een bom in bij de president van de Turkse voetbalbond (TFF), İbrahim Hacıosmanoğlu. "We waren bezig met de schoonmaak van ons eigen huis. Ons startpunt waren de scheidsrechters, die niet alleen de trots maar ook het probleem van het Turkse voetbal vertegenwoordigen." Overheidsinstanties en professionele analytici hielpen mee met het onderzoek en vonden een hoop dat niet door de beugel kan."

"Eén arbiter heeft 18.227 keer gegokt, tien gokten er voor meer dan 10.000 lira (205 euro) en 42 scheidsrechters gokten op meer dan 1000 verschillende wedstrijden", deelt Hacıosmanoğlu. Van de 22 Süper Lig-officials waren er zeven scheidsrechter en vijftien assistenten. Dat geeft dus aan dat het probleem ook op het hoogste niveau een duidelijke rol heeft gespeeld.

De resultaten van het onderzoek zijn ondertussen gedeeld met de UEFA en de FIFA. Mochten de officials ook echt winst geboekt hebben op basis van deze praktijken, kunnen zij voor meerdere jaren in de cel belanden. Fanatik noemt het 'een van de zwartste verhalen uit de Turkse voetbalgeschiedenis'.