Tayfur Bingöl juicht: 'Ons is gelukt wat Ajax niet lukte'

Galatasaray heeft de overwinning op Ajax geen goed vervolg kunnen geven. Zondagmiddag verloor de koploper van de Süper Lig met 1-0 van middenmoter Kocaelispor. Buitenspeler Tayfur Bingöl is trots op de ploeg, die 'bereikte wat Ajax niet lukte'.

Bingöl was zichtbaar ontroerd na de wedstrijd. "Vandaag hebben we bereikt wat Ajax niet kon. Het was een historische dag voor ons. Ik wil iedereen heel erg bedanken. We zijn erg gelukkig", zei de vleugelaanvaller van Kocaelispor.

Topscorersranglijst

Artikel gaat verder onder video

Naast het vieren van de teamoverwinning sprak Bingöl ook zijn persoonlijke ambities uit. "Ik hoop aan het einde van het seizoen Osimhen voor te blijven op de topscorerslijst", zei hij. Met vier doelpunten dit Süper Lig-seizoen heeft hij er één meer gemaakt dan Victor Osimhen, de spits van Galatasaray die tegen Ajax in de Champions League nog driemaal toesloeg (0-3).

Galatasaray leed tegen Kocaelispor de eerste competitienederlaag van het seizoen en heeft 29 punten uit 12 wedstrijden. Het nog ongeslagen Fenerbahçe volgt met 28 punten.