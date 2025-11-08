Live voetbal 9

Zelden gezien: absurde eigen goal in Johan Cruijff ArenA bij topper in Vrouwen Eredivisie

Myrthe Kemper-Moorrees maakt bizarre eigen goal
Foto: © ESPN
3 reacties
Photo of Luuk van Grinsven Luuk van Grinsven
8 november 2025, 16:15

Ajax Vrouwen heeft zaterdagmiddag op een wel heel bijzondere manier af weten te rekenen met PSV Vrouwen. De topper, gespeeld in de Johan Cruijff Arena, werd beslist door een enorm knullige eigen goal van Myrthe Kemper-Moorrees in minuut 96: 2-1.

Na slechts één minuut en twee seconden voetbal kwamen de bezoekers uit Eindhoven op voorsprong door een doelpunt van Chimera Ripa, die een voorzet vanaf links binnenwerkte. Ajax werd vervolgens sterker en kwam kort voor rust op gelijke hoogte via spits Danique Tolhoek.

Artikel gaat verder onder video

Lang leek het erop dat 1-1 de eindstand zou worden bij de topper in de Vrouwen Eredivisie, maar niets bleek minder waar. Een mislukte voorzet van Mirte van Koppen leek eenvoudig te pakken voor doelvrouw Nicky Evrard, die met de welbekende kreet ‘los!’ aangaf dat haar verdedigers van de bal af moesten blijven.

Dat gebeurde echter niet, want Kemper-Moorrees luisterde niet naar haar doelvrouw en werkte de bal op knullige wijze in eigen doel. Het moment speelde zich bovendien af op het moment dat de blessuretijd al was verstreken, wat de situatie extra pijnlijk maakte voor PSV.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Vincent Schildkamp Wout Weghorst FC Twente Ajax

Gedram van Vincent Schildkamp zorgt voor irritatie bij Wout Weghorst

  • zo 26 oktober, 15:48
  • 26 okt. 15:48
Tijmen van Wissing bij De Oosttribune

Van Wissing hekelt NOS-verslaggeving UWCL: 'Helemaal omgeven met een Ajax-sausje'

  • za 11 oktober, 06:55
  • 11 okt. 06:55
Wesley Sneijder

Sneijder: ‘Ik ken Heitinga al vanaf mijn zevende, maar heb hem dit nog nooit horen zeggen’

  • di 30 september, 18:41
  • 30 sep. 18:41
0 3 reacties
Reageren
3 reacties
Willemklein1950
147 Reacties
618 Dagen lid
1.079 Likes
Willemklein1950
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Kan nog steeds niet warm worden van damesvoetbal. Als je ziet dat er bij de gelijkmaker van Ajax op 3/4 meter gedekt wordt dan is er nog veel werk te verzetten. Om over de winnende treffer maar te zwijgen. Mvg Willem Klein

Arena
1.362 Reacties
89 Dagen lid
3.056 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ik over het algemeen ook niet, maar soms zitten er toch wel leuke momenten in die wedstrijden. Het mannen niveau gaan ze natuurlijk nooit halen, maar ik heb er verder geen probleem mee dat er ook vrouwenteams zijn.

Willemklein1950
147 Reacties
618 Dagen lid
1.079 Likes
Willemklein1950
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Arena Nee, ik ook niet hoor, misschien wordt het ooit nog wat maar voorlopig is het van een matig niveau. Mvg Willem Klein

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Willemklein1950
147 Reacties
618 Dagen lid
1.079 Likes
Willemklein1950
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Kan nog steeds niet warm worden van damesvoetbal. Als je ziet dat er bij de gelijkmaker van Ajax op 3/4 meter gedekt wordt dan is er nog veel werk te verzetten. Om over de winnende treffer maar te zwijgen. Mvg Willem Klein

Arena
1.362 Reacties
89 Dagen lid
3.056 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ik over het algemeen ook niet, maar soms zitten er toch wel leuke momenten in die wedstrijden. Het mannen niveau gaan ze natuurlijk nooit halen, maar ik heb er verder geen probleem mee dat er ook vrouwenteams zijn.

Willemklein1950
147 Reacties
618 Dagen lid
1.079 Likes
Willemklein1950
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Arena Nee, ik ook niet hoor, misschien wordt het ooit nog wat maar voorlopig is het van een matig niveau. Mvg Willem Klein

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Myrthe Moorrees

Myrthe Moorrees
PSV
Team: PSV
Leeftijd: 30 jaar (12 dec. 1994)
Positie: Verdediger
Carrière
Wed.
Dlp.
2024/2025
PSV
2
0
2023/2024
20
0
2022/2023
Köln
20
2
2021/2022
Köln
18
1

Meer info

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel