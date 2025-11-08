Ajax Vrouwen heeft zaterdagmiddag op een wel heel bijzondere manier af weten te rekenen met PSV Vrouwen. De topper, gespeeld in de Johan Cruijff Arena, werd beslist door een enorm knullige eigen goal van Myrthe Kemper-Moorrees in minuut 96: 2-1.

Na slechts één minuut en twee seconden voetbal kwamen de bezoekers uit Eindhoven op voorsprong door een doelpunt van Chimera Ripa, die een voorzet vanaf links binnenwerkte. Ajax werd vervolgens sterker en kwam kort voor rust op gelijke hoogte via spits Danique Tolhoek.

Lang leek het erop dat 1-1 de eindstand zou worden bij de topper in de Vrouwen Eredivisie, maar niets bleek minder waar. Een mislukte voorzet van Mirte van Koppen leek eenvoudig te pakken voor doelvrouw Nicky Evrard, die met de welbekende kreet ‘los!’ aangaf dat haar verdedigers van de bal af moesten blijven.

Dat gebeurde echter niet, want Kemper-Moorrees luisterde niet naar haar doelvrouw en werkte de bal op knullige wijze in eigen doel. Het moment speelde zich bovendien af op het moment dat de blessuretijd al was verstreken, wat de situatie extra pijnlijk maakte voor PSV.